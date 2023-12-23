Від 10 до 12 гривень: які в Україні повинні бути тарифи на газ
До квітня 2024 року, тобто до кінця опалювального сезону, уряд не підвищуватиме тарифи для населення. Проте, на думку деяких енергетиків, зробити це повинні були вже давно, але з ціною на газ ще можна почекати.
Що з тарифом на газ
Експерт з енергоефективності Святослав Павлюк пояснив для 24 Каналу, що враховуючи те, що більшість споживаного газу – це власне видобування, ситуація з газом ще може почекати.
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Фактично склалася ситуація, коли для потреб населення коштом падіння споживання в країні, коштом відтоку населення, коштом зупинки підприємств, ми виходимо десь на рівень самозабезпечення. Тобто, якщо ми раніше використовували на потреби комунальної енергетики десь 18 мільярдів кубів в рік, а минулого року ця цифра впала до 13 мільярдів. Водночас загальне видобування в країні складає 12 мільярдів кубометрів газу.
Проте буде зберігатися диспропорція між:
- газом для населення;
- газом для промисловості;
- газом для непобутових споживачів.
Варто зауважити, що така тенденція довго тривати не може, тому що це руйнує ціновий сценарій ринку.Зверніть увагу! Раніше експертка з житлово-комунальних програм Тетяна Бойко розповіла для 24 Каналу, що нині реальна ціна на газ мала б бути на рівні 10 – 12 гривень за кубометр газу.
Скільки українці платять за газ
Враховуючи те, що понад 90% українців користуються послугами "Нафтогазу", для них тариф становить 7,96 гривні за кубометр газу з ПДВ. Проте в інших постачальників ціни відрізняються.