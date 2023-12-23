Что с тарифом на газ
Эксперт по энергоэффективности Святослав Павлюк объяснил для 24 Канала, что учитывая, что большинство потребляемого газа это собственная добыча, ситуация с газом еще может подождать.
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Фактически сложилась ситуация, когда для нужд населения, за счет падения потребления в стране, за счет оттока населения, за счет остановки предприятий, мы выходим где-то на уровень самообеспечения. То есть если мы раньше использовали на нужды коммунальной энергетики, мы использовали где-то 18 миллиардов кубов в год, а в прошлом году эта цифра упала до 13 миллиардов. В то же время, общая добыча в стране составляет 12 миллиардов кубометров газа.
Однако будет сохраняться диспропорция между:
- газом для населения;
- газом для промышленности;
- газом для небытовых потребителей
Следует заметить, что такая тенденция долго продолжаться не может, потому что это разрушает ценовой сценарий рынка.
Сколько украинцы платят за газ
Учитывая, что более 90% украинцев пользуются услугами "Нафтогаза", для них тариф составляет 7,96 гривны за кубометр газа по НДС. Однако у других поставщиков цены разнятся.