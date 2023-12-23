Що з тарифом на газ
Експерт з енергоефективності Святослав Павлюк пояснив для 24 Каналу, що враховуючи те, що більшість споживаного газу – це власне видобування, ситуація з газом ще може почекати.
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Фактично склалася ситуація, коли для потреб населення коштом падіння споживання в країні, коштом відтоку населення, коштом зупинки підприємств, ми виходимо десь на рівень самозабезпечення. Тобто, якщо ми раніше використовували на потреби комунальної енергетики десь 18 мільярдів кубів в рік, а минулого року ця цифра впала до 13 мільярдів. Водночас загальне видобування в країні складає 12 мільярдів кубометрів газу.
Проте буде зберігатися диспропорція між:
- газом для населення;
- газом для промисловості;
- газом для непобутових споживачів.
Варто зауважити, що така тенденція довго тривати не може, тому що це руйнує ціновий сценарій ринку.
Скільки українці платять за газ
Враховуючи те, що понад 90% українців користуються послугами "Нафтогазу", для них тариф становить 7,96 гривні за кубометр газу з ПДВ. Проте в інших постачальників ціни відрізняються.