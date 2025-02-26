Чи зміняться тарифи на газ і світло у березні 2025 року

У березні 2025 року тарифи на електроенергію та газ залишаться без змін. Не всі споживачі платитимуть за однаковими тарифами, але для більшості ціна буде фіксованою до 30 квітня 2025 року.

Що буде з цінами на газ

98% українських споживачів користуються послугами Нафтогазу, тож для них вартість послуг поки не зростатиме, передає 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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У березні споживачі сплачуватимуть 7,96 гривні за кубометр газу. Щодо інших постачальників – ціни в них можуть відрізнятися:

"Енерджі трейд груп" – 7,799 гривні за кубометр;

"Тернопільоблгаз збут" – 7,96 гривні за кубометр;

"Прикарпаття енерго трейд" – 7,98 гривні за кубометр;

"Галнафтогаз" ПП "Окко контракт" – 7,99 гривні за кубометр;

"Львівенергозбут" – 8,2 гривні за кубометр;

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні за кубометр;

"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні за кубометр;

"Рітейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз" – 9,99 гривні за кубометр.

Чи зміниться вартість електроенергії

У березні 2025 року більшість українських споживачів продовжать оплачувати електроенергію за стандартним тарифом 4,32 гривні за кіловат-годину. Однак окремі категорії споживачів можуть розраховувати на знижені тарифи:

Спеціальний тариф 2,64 гривні за кіловат-годину діятиме для мешканців багатоквартирних будинків, які не газифіковані та не мають централізованого або автономного опалення, і використовують електроопалення. Цей тариф діятиме до 30 квітня 2025 року за умови, що споживання не перевищує 2 000 кіловат-годин на місяць.