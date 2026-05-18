Українцям повідомили тариф на газ з 1 червня: скільки доведеться платити населенню

Ціна природного газу для населення залишається завжди цікавить споживачів, адже від неї значно залежить, скільки загалом доведеться платити за комунальні послуги. Наразі українцям оголосили попередній тариф, який діятиме з 1 червня 2026 року.

Що враховують при формуванні тарифу на газ?

За словами постачальників, влітку тариф на природний газ для населення буде залишатися у межах річних контрактів. Однак на ціну також впливають пронози ринку, пише Перший бізнесовий.

Компанії пояснюють, що тариф на газ із червня 2026 року сформований на основі кількох важливих чинників:

витрат на транспортування блакитного палива;

вартості природного газу на ринках Євросоюзу;

та інфраструктурних ризиках, які визначають собівартість палива.

Водночас експерти відзначають, що саме фіксовані тарифи на газ для населення залишаються тим головним механізмом, який забезпечує стабільність українським домогосподарствам. Він дозволяє уникати різких стрибків вартості пального взимку.

Однак фахівці наголошують, що різні постачальники можуть виставляти свої розцінки за кубометр у 2026 році. Адже ринок газу працює на конкурентних умовах.

Скільки коштуватиме газ для більшості українців?

Більшість українців є клієнтами Нафтогазу – 98% населення. Тож з 1 червня 2026 року вони платитимуть за спожитий газ за звичним тарифом, тобто 7,96 гривні за кубометр.

Річ у тім, що компанія продовжила дію свого тарифного плану "Фіксований", який передбачає таку оплату. Ціна у 7,96 гривні діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року, повідомили в Нафтогазі.

Ціна тарифного плану "Фіксований" зафіксована на цілий рік. Період дії з 1 травня 2026 року по 30 квітня 2027 року включно,

– зазначили в компанії.

Однак Нафтогаз попередив, що може припинити дію тарифу. Але це проводиться лише індивідуально, якщо клієнт вирішить перейти на інший тарифний план.

Разом з тим нові абоненти також мають можливість підключитися до тарифного плану "Фіксований" і оплачувати за газ за цією ціною. Для цього їм необхідно подати заяву про приєднання до нього і позначити в ній відповідну галочку.

До речі, українці, які мають субсидії, теж можуть скористатися тарифом "Фіксований" від Нафтогазу. При зміні плану вони не втратять свої пільги ні повністю, ні частково.

Важливо! Терміни сплати за газ залишаться незмінними з 1 червня. Українці мають оплатити за спожиті кубометри щомісяця – до 25 числа за попередній місяць.

Що важливо знати споживачам газу?

Після сплати рахунку за газ фахівці радять зберігати усі квитанції. Юристи порталу “Безкоштовна юридична допомога” наголошують, що зберігання платіжних документів справді допоможе захистити права споживачів та їхні кошти.

Навіть сумлінні платники можуть зіткнутися з проблемами: загублені дані в системах обліку або технічні помилки призводять до появи уявних боргів. У такій ситуації саме квитанції – головне підтвердження, що послуги були оплачені вчасно та в повному обсязі,

– підкреслюють юристи.

Окрім того, платіжки допоможуть у разі судових спорів. Вони допоможуть клієнтові довести підприємствам ЖКГ відсутність заборгованості та відстояти свої права.

Зауважте! Експерт Михайло Свищо зазначив, що населення загалом дисципліновано розраховується за газ: за його словами, рівень оплат серед українців сягає близько 98%. Натомість складніша ситуація спостерігається у сфері теплопостачання. Підприємства накопичили значні борги за спожитий газ, і, за словами експерта, масштаби цієї заборгованості досягли рівня 1990-х років.

Коли передавати показники за газ?

Українцям необхідно щомісяця передавати показники газового лічильника у період з 1 до 5 числа. Це важливо для коректного нарахування оплати за фактично спожитий обсяг газу.

Наразі зробити це можна кількома способами. Зокрема, передати дані дозволяється через сайт GASUA, особистий кабінет на сайті оператора, SMS-повідомлення на номер 4647, а також через застосунок "Куб".

Водночас користувачі більше не можуть надсилати показники через чат-бот GASUA у Viber або Telegram, оскільки цей спосіб більше недоступний.

Якщо не подати дані вчасно, рахунок можуть сформувати на основі так званого планового щомісячного обсягу споживання. У такому разі сума в платіжці може виявитися більшою за фактичне використання газу, а отже заплатити доведеться більше.