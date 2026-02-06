Прогноз від НБУ: в Україні можуть змінитися тарифи на комуналку

Питання ціни на комунальні тарифи в Україні не втрчає актуальності. Зокрема люди активно цікавляться цінами на електроенергію.

Що буде з цінами на комунальні послуги?

Так ціни на світло вже у поточному році можуть змінитися, про що вказуть у звіті НБУ.

Національний банк допускає, що до кінця поточного опалювального сезону чинні тарифи на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води переглядати дійсно не будуть. Але потреби на зростання фінансування у відновленні енергосистеми після масованих російських обстрілів зростають.

Тому ймовірно, що відбудеться поступове та поетапне приведення частини з цих тарифів до їх "економічно обґрунтованих рівнів".

Зверніть увагу! Нацбанк наголошує, що не має інформації про можливі рішення та не залучений до формування тарифної політики.

Невизначеність із масштабами та термінами коригування енергетичних тарифів - ризик для наведеного прогнозу інфляції,

– йдеться у звіті.

Водночас значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів може стати джерелом додаткового інфляційного тиску. А це вимагатиме значно збільшити субсидії для населення.

Але тривале відкладання рішень щодо підвищення тарифів сприятиме стримуванню інфляції. Водночас це негативно позначатиметься на фінансовому стані державних енергетичних компаній, що своєю чергою:

посилюватиме ризики нестабільності енергоринку;

погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі.

Зауважте! У НБУ наголосили, що посилення цінового тиску лише відтерміновуватиметься на майбутнє.

Нагадаємо, що в Україні наразі дії фіксована ціна на електроенергію. Про це повідомляла Юлія Свириденко.

Вона буде такою до 30 квітня 2026 року. Зокрема зберігається пільговий тариф для людей з електроопаленням.

Також уряд прагне, щоб тарифи на воду залишилися без змін.

