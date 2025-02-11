Тарифи на комунальні послуги: чи планує уряд переглянути ціни
- В Україні немає чітких планів щодо підвищення тарифів на комунальні послуги, і деякі тарифи залишаються незмінними з 2021 року.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до завершення опалювального сезону підвищення тарифів не планується, але після сезону можливі зміни, хоча обговорень поки що немає.
Наразі в Україні немає чітких і конкретних планів щодо підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні. Зокрема деякі тарифи не міняли з початку війни.
Чи зміняться в Україні тарифи на комуналку
Ба більше, деякі з них залишаються незмінними з 2021 року, пише 24 канал з посиланням на голову комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Андрій Герус.
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Таких планів нема. Хоча я поки не знаю, що може бути з тарифом на воду і розподіл газу,
– сказав Герус.
Він зазначив, що останнього разу тарифи міняли перед війною. Те саме з розподілом газу. Також, згідно з його слів, в Україні не однаково підходять до тарифів.
Деякі тарифи зростали навіть минулого року, а деякі залишаються незмінними з 2021 року,
– сказав він.
Зокрема нещодавно прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що мова про підвищення тарифів до завершення опалювального сезону не стоїть. Проте цей сезон закінчується вже через пару місяців.
Зауважте! Тому у відповідь на запитання, чи можливі зміни у цінах після опалювального сезону, Герус сказав, що "не чув про такі плани чи про обговорення такого варіанту".