7 серпня, 16:00
НБУ прогнозує зростання тарифів на комуналку: як на це реагують у Раді

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Нацбанк прогнозує підвищення тарифів на комунальні послуги з 2026 року, але у Раді не погоджуються з цим прогнозом.

  • Нардеп Сергій Нагорняк заявив, що підстав для зростання тарифів на електроенергію та газ немає, і рекомендує зберегти поточні тарифи у 2026 році.

     

У липні Нацбанк у своєму інфляційному звіті припустив підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні з 2026 року. Втім у Раді не погоджуються з таким прогнозом.

Чи зростуть тарифи на електроенергію? 

Для зростання тарифів на електроенергію та газ для українців наразі підстав немає. Про це заявив голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності комітету з енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини Live".

Нагорняк стверджує, що нинішні ціни на електроенергію не можна назвати збитковими для таких державних компаній, як "Енергоатом" та "Укргідроенерго". Це стосується усіх цін:

  • звичного тарифу 4,32 гривні за кіловат-годину;
  • нічного тарифу у розмірі 2,16 гривні за кіловат-годину;
  • тарифу 2,64 гривні за кіловат-годину для споживачів з електроопаленням у зимовий час. 

За словами нардепа, ці тарифи покривають різницю між ринковою ціною та ціною, за якою електроенергія продається побутовим споживачам. 

Так, вони сплачують так зване ПСО (покладання спецобов'язків – 24 Канал). Хотілося б, щоб для державних компаній скасували ПСО і щоб вони працювали за ринковими тарифами, але станом на зараз ми розуміємо, що відпустити ціну на електричну енергію неможливо, 
– зазначив Нагорняк. 

Важливо! Нардеп додав, що потрібно продумати програму субсидій та компенсацій для тих, хто не може самотужки платити за світло. Однак у 2026 році, на його думку, нагальної потреби підвищувати ціни на електроенергію немає. 

Чи зміняться тарифи на газ? 

У підвищенні тарифів на газопостачання у 2026 році Нагорняк також не бачить потреби. 

  • Нардеп зазначив, що група "Нафтогаз" постраждала від російських атак по газовій інфраструктурі.
  • Однак він радить групі "починати затягувати паски з себе", перш ніж підвищувати ціни для населення. 

Ціну на природний газ для населення, я вважаю, наступного року також можна потримати такою, якою вона є, 
– наголосив Нагорняк. 

Варто знати! Раніше уряд ухвалив, що тариф на електроенергію у розмірі 4,32 гривні за кіловат-годину збережеться до кінця жовтня 2025 року. А компанія "Нафтогаз" ухвалила рішення не підвищувати чинний тариф у розмірі 7,96 гривні за один кубометр до 30 квітня 2026 року.