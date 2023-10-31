Грітимуть не лише батареї, а й ціни: чи зросте тариф на тепло у листопаді

Попри теплу осінь, скоро розпочнеться опалювальний сезон, тож плата за комунальні послуги стане більшою. Попри це тарифи на опалення для українців залишаться доступними.

Чи зміниться ціна опалення

Кабмін зафіксував вартість газу для постачальників до 15 квітня 2024 року, тож тарифи на тепло для українців не зростуть.

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Ціни для виробників й надалі будуть такими:

виробники тепла для населення до 15 квітня 2024 року – 7 420 гривень за тисячу кубометрів;

вартість газу з ПДВ для виробників тепла, які забезпечують бюджетні установи – 16 390 гривень;

виробники тепла для промисловості – за ринковими цінами.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Тарифи на тепло для людей в новому опалювальному сезоні залишаться без змін. Уряд продовжив дію ПСО на ринку природного газу до середини квітня 2024 року. Закачування газу в українські газосховища відбувається з випередженням графіка. Вже понад 13 мільярдів кубів блакитного палива.

На які послуги поширюється тарифний мораторій

Ще минулого року в Україні запровадили мораторій на підвищення тарифів, зокрема на такі комунальні послуги:

розподіл природного газу для всіх категорій споживачів;

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) для населення;

постачання гарячої води для населення.

Діятиме заборона на підвищення тарифів до закінчення воєнного стану та ще 6 місяців після цього.

Таким чином, ціна на газ для побутових споживачів не може бути більшою від вартості, яка застосовувалася ще 24 лютого 2022 року.