Чи очікувати змін: якими будуть тарифи на електроенергію, воду та опалення у січні

У січні 2024 року частина тарифів на різні види комунальних послуг залишаться незмінними. Досі в Україні діяв фіксований тариф на комуналку, однак, наступного місяця варто очікувати перерахунку, наприклад, на електроенергію.

Тарифи на електроенергію

Нині українці платять за фіксованим тарифом на електроенергію на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину. Цей тариф застосовується для всіх побутових споживачів, незалежно від того, чи є у них електричне опалення, чи мають вони пільговий статус і де вони проживають, передає 24 Канал.

Читайте також Повірка лічильників води: українцям розповіли, хто має її провести

Є ймовірність, що в січні ціна зросте на 15%, що становить приблизно 3 гривні за один кіловат-годину. Однак, поки що немає конкретних сценаріїв і планів щодо підвищення ціни. Рішення щодо перегляду тарифів залежить від низки факторів, зокрема, питання окупації Енергодара, де розташовується найбільша в Україні АЕС.

Тарифи на газ

До 15 квітня 2024 року постачальники тепла отримують від "Нафтогазу" обсяги блакитного палива за фіксованою ціною. Для виробників тепла, які забезпечують бюджетні установи, вартість газу з ПДВ залишиться на рівні 16 390 гривень. А для виробників тепла для промисловості ціна буде ринковою.

Під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що тарифи на газ до кінця опалювального сезону залишаються без змін.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Уряд забезпечив незмінність тарифів на газ для населення в осінньо-зимовий період. Ціна на газ, на тепло та гарячу воду залишиться без змін.

Наразі послугами від "Нафтогазу" користується понад 90% побутових споживачів в Україні, які платять за кубометр газу з ПДВ 7,96 гривні.

Тарифи на водопостачання

Рішення щодо підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення приймає окремо кожен регіон. Наразі відомо, що з 1 січня 2024 року тариф суттєво зросте лише у Львові. Для тих жителів Львова, які не мають лічильників, вартість послуг з водопостачання збільшиться на 37,7%, а для тих, у кого є лічильники, зросте на 6,2%.

Нині найвищі тарифи на воду зафіксовані в Ужгороді, Дніпрі та Кропивницькому. Найнижчі ціни у Харківводоканал (водовідведення – 8,48 гривні за кубометр, водопостачання – 16,06 гривні за кубометр) та Вінницяводоканал.