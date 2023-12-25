Тарифи на електроенергію

Нині українці платять за фіксованим тарифом на електроенергію на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину. Цей тариф застосовується для всіх побутових споживачів, незалежно від того, чи є у них електричне опалення, чи мають вони пільговий статус і де вони проживають, передає 24 Канал.

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Є ймовірність, що в січні ціна зросте на 15%, що становить приблизно 3 гривні за один кіловат-годину. Однак, поки що немає конкретних сценаріїв і планів щодо підвищення ціни. Рішення щодо перегляду тарифів залежить від низки факторів, зокрема, питання окупації Енергодара, де знаходиться найбільша в Україні АЕС.

Тарифи на газ

До 15 квітня 2024 року постачальники тепла отримують від "Нафтогазу" обсяги блакитного палива за фіксованою ціною. Для виробників тепла, які забезпечують бюджетні установи, вартість газу з ПДВ залишиться на рівні 16 390 гривень. А для виробників тепла для промисловості ціна буде ринковою.

Під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що тарифи на газ до кінця опалювального сезону залишаються без змін.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Уряд забезпечив незмінність тарифів на газ для населення в осінньо-зимовий період. Ціна на газ, на тепло та гарячу воду залишиться без змін.

Наразі послугами від "Нафтогазу" користується понад 90% побутових споживачів в Україні, які платять за кубометр газу з ПДВ 7,96 гривні.

Тарифи на водопостачання

Рішення щодо підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення приймає окремо кожен регіон. Наразі відомо, що з 1 січня 2024 року тариф суттєво зросте лише у Львові. Для тих жителів Львова, які не мають лічильників, вартість послуг з водопостачання збільшиться на 37,7%, а для тих, у кого є лічильники, зросте на 6,2%.

Нині найвищі тарифи на воду зафіксовані в Ужгороді, Дніпрі та Кропивницькому. Найнижчі ціни у Харківводоканал (водовідведення – 8,48 гривні за кубометр, водопостачання – 16,06 гривні за кубометр) та Вінницяводоканал.