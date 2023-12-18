Як здійснюється повірка лічильнику води

Зараз повірку лічильників повинні пройти усі громадяни, у яких настав цей термін. Здійснити цю процедуру потрібно впродовж трьох місяців після опалювального сезону.

Читайте також: Щоб не було боргів: коли та як подавати показники лічильника газу

Відтак, замовити послугу повірки лічильника користувачі можуть у водоканалі або в будь-якій іншій сертифікованій лабораторії. Повірку потрібно здійснювати раз у 4 роки.

Повірка не є нашою монополією і провести її абонент підприємства може в будь-якій сертифікованій лабораторії як в області, так і за її межами,

– зазначили комунальники.

Як проходить повірка

Уся процедура може зайняти до 5 днів. Є кілька способів повірки лічильників:

Повірка лічильника без демонтажу проводиться значно швидше.

Повірка лічильника з демонтажем проводиться разом з очищенням фільтрів приладу.

Зверніть увагу! Монтаж та демонтаж лічильника повинні відбутися у присутності споживача, а потім фахівець мусить скласти відповідний акт.

Після повірки лічильник пломбують, про що складається відповідний акт, а споживачеві обовʼязково віддають один екземпляр.

Хто має платити за повірку лічильників води

За повірку лічильника води має платити громадянин, це коштує 300 гривень. Якщо ж необхідно його замінити, чим теж займається безпосередньо його власник – орієнтовно 700 гривень.

Нагадаємо! До 2018 року за повірку платило комунальне підприємство, а його ціна входила до тарифу за воду. Потім закон змінився, і тепер українці платять за лічильники з власної кишені.

Зверніть увагу, що наведені суми можуть коливатися залежно від регіону та особливостей лічильника.

Чому варто провести повірку лічильника

Відповідно до затвердженої методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, тим, хто не пройде перевірку, нарахування проводитимуть за нормативами споживання, встановленими в Україні, а не за показами лічильника. А це в рази вище реально використаних ресурсів.