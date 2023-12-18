Как осуществляется поверка счетчика воды

Сейчас поверку счетчиков должны пройти все граждане, у которых настал этот срок. Выполнить эту процедуру нужно в течение трех месяцев после отопительного сезона.

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Заказать услугу поверки счетчика пользователи могут в водоканале или в любой другой сертифицированной лаборатории. Поверку нужно производить раз в 4 года.

Поверка не является нашей монополией и провести ее абонент предприятия может в любой сертифицированной лаборатории как в области, так и за ее пределами.

– отметили коммунальщики.

Как проходит поверка

Вся процедура может занять до 5 дней. Есть несколько способов поверки счетчиков:

Поверка счетчика без демонтажа производится гораздо быстрее.

Поверка счетчика с демонтажем производится вместе с очисткой фильтров прибора.

Обратите внимание! Монтаж и демонтаж счетчика должен произойти в присутствии потребителя, а затем специалист должен составить соответствующий акт.

После поверки счетчик пломбируют, о чем состоит соответствующий акт, а потребителю обязательно отдают один экземпляр.

Кто должен платить за поверку счетчиков воды

За поверку счетчика воды должен платить гражданин, это стоит 300 гривен.. Если же необходимо его заменить, чем тоже занимается его владелец – ориентировочно 700 гривен.

Напомним! До 2018 года за поверку платило коммунальное предприятие, его цена входила в тариф за воду. Затем закон изменился, и теперь украинцы платят за счетчики из собственного кармана.

Обратите внимание, что указанные суммы могут колебаться в зависимости от региона и особенностей счетчика.

Почему стоит провести поверку счетчика

В соответствии с утвержденной методики распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг, не прошедшим проверку, начисления будут производиться по нормативам потребления, установленным в Украине, а не по показам счетчика. А это в разы выше реально использованных ресурсов.