Робимо, що хочемо: Трамп прокоментував встановлення тарифів для інших країн

Президент США Дональд Трамп жорстко висловився відносно політики введення тарифів. Він сказав, що саме США встановлюють вимоги для інших країн.

Як Трамп відповів на критику відносно мит США

Трамп каже, що він прагне справедливості. До того ж президент США наголошує на виборі, який мають партнери, повідомляє 24 Канал з посиланням на LiveNOW.

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Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Спілкуємось з багатьма країнами. Зрештою, можемо робити, що хочемо. Але ми прагнемо бути справедливими. Ми встановлюємо тариф. Вони обирають: співпрацювати чи ні. Ось де ми. Можемо встановити тариф різними способами. Вони платять, торгуються чи відмовляються.

Також Трамп прокоментував і розмір тарифів. Американський президент не думає, що хтось вважає введені ним тарифи високими.

Якщо вони вважають, що це занадто висока ціна, вони не повинні вести бізнес,

– каже Трамп.

Нагадаємо! Трамп оголосив про введення "паузи" на нові тарифи на 90 днів для деяких країн. Також президент США вказує на готовність до зменшення чи скасування мит за особливих умов. Проте конкретні умови Трамп не називає.