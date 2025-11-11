Трамп зробив нову заяву про тарифи для Індії: чи скасують високі мита

Президент Дональд Трамп покарав Індію за купівлю російської нафти запровадивши надвисокі тарифи на імпорт товарів до США. Тепер він обіцяє знизити митні ставки.

Чому Трамп знизить тарифи для Індії?

Про це Трамп заявив журналістам у Білому домі під час церемонії складання присяги новим послом США в Індії, передає 24 Канал з посиланням на заяву президента.

Дивіться також "Люди, які проти тарифів, – дурні": Трамп сказав, яку вигоду від мит отримають американці

Глава Білого дому зазначив, що зараз тарифи для Індії дуже високі через російську нафту. Проте США готові їх знизити, оскільки Нью-Делі скоротили постачання з Москви.

Вони дуже суттєво скоротили (постачання російської нафти – 24 канал). Тож ми знизимо тарифи,

– додав Трамп.

Щоправда, президент не розкрив, коли його адміністрація збирається знизити ставки мит. зазначивши лише, що це відбудеться "у якийсь момент".

Як проходять переговори з Моді?

Вже вдруге за кілька днів Трамп наголошує, що Індія скорочує закупівлі російської нафти. Схожу заяву він зробив під час спілкування з журналістами в четвер, 6 листопада, коли його запитали про переговори з індійським прем'єр-міністром Нарендрою Моді.

Відмінно, все йде добре. Він (Моді, – 24 Канал) здебільшого припинив купувати нафту в Росії,

– зазначив тоді Трамп.

Президент також розповів про запрошення від Моді відвідати Індію. Трамп пообіцяв його прийняти й додав, що візит може відбутися вже у 2026 році.

Які тарифи Трамп запровадив проти Індії?

Нагадаємо, на початку серпня Трамп підписав новий указ, яким запровадив додаткові тарифи на індійський імпорт. Додаткові мита пов’язані з її закупівлею російської нафти, пояснили тоді у Білому домі.

За цим указом, 25% мита додали до всіх вже чинних тарифів, податків та зборів.

Загальна ставка тарифів США на товари з Індії сягнула 50%, ставши найвищою серед усіх азійських країн.

Зауважте! Обсяг двосторонньої торгівлі між США та Індією перевищує 190 мільярдів доларів.

Чи скорочує Індія імпорт нафти з Росії?