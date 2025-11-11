Трамп сделал новое заявление о тарифах для Индии: отменят ли высокие пошлины
- Президент Трамп заявил, что США готовы снизить тарифы для Индии из-за сокращения поставок российской нефти.
- Трамп сообщил, что Индия "в основном прекратила покупать нефть у России".
Президент Дональд Трамп наказал Индию за покупку российской нефти введя сверхвысокие тарифы на импорт товаров в США. Теперь он обещает снизить таможенные ставки.
Почему Трамп снизит тарифы для Индии?
Об этом Трамп заявил журналистам в Белом доме во время церемонии принятия присяги новым послом США в Индии, передает 24 Канал со ссылкой на заявление президента.
Смотрите также "Люди, которые против тарифов, – глупые": Трамп сказал, какую выгоду от пошлин получат американцы
Глава Белого дома отметил, что сейчас тарифы для Индии очень высокие из-за российской нефти. Однако США готовы их снизить, поскольку Нью-Дели сократили поставки из Москвы.
Они очень существенно сократили (поставки российской нефти – 24 канал). Поэтому мы снизим тарифы,
– добавил Трамп.
Правда, президент не раскрыл, когда его администрация собирается снизить ставки пошлин. отметив лишь, что это произойдет "в какой-то момент".
Как проходят переговоры с Моди?
Уже второй раз за несколько дней Трамп отмечает, что Индия сокращает закупки российской нефти. Похожее заявление он сделал во время общения с журналистами в четверг, 6 ноября, когда его спросили о переговорах с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.
Отлично, все идет хорошо. Он (Моди, – 24 Канал) по большей части прекратил покупать нефть в России,
– отметил тогда Трамп.
Президент также рассказал о приглашении от Моди посетить Индию. Трамп пообещал его принять и добавил, что визит может состояться уже в 2026 году.
Какие тарифы Трамп ввел против Индии?
Напомним, в начале августа Трамп подписал новый указ, которым ввел дополнительные тарифы на индийский импорт. Дополнительные пошлины связаны с ее закупкой российской нефти, объяснили тогда в Белом доме.
- По этому указу, 25% пошлины добавили ко всем уже действующим тарифам, налогов и сборов.
- Общая ставка тарифов США на товары из Индии достигла 50%, став самой высокой среди всех азиатских стран.
Заметьте! Объем двусторонней торговли между США и Индией превышает 190 миллиардов долларов.
Сокращает ли Индия импорт нефти из России?
С 2022 года Индия активно нарастила закупки российской нефти. Это произошло после того, как Европа начала постепенно отказываться от российских энергоносителей. В итоге Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, транспортируемой морем.
В то же время США неоднократно давили на Нью-Дели, в частности через введение высоких тарифов, надеясь, что Индия откажется от российских энергоносителей. И недавно Трамп заявил, что это должно произойти до конца года.
Один из топ-менеджеров крупной индийской компании заявил, что новые санкции США против "Роснефти" и "Лукойла" значительно усложнили дальнейшие поставки российской нефти. Это может привести к сокращению импорта.
Однако даже на фоне санкций крупнейший нефтепереработчик Индии, корпорация Indian Oil, приобрел пять новых партий российской нефти с доставкой в декабре. Трейдеры объясняют, что закупки осуществлялись у поставщиков, на которых не распространяются новые санкции США.