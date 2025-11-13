Тарифи Трампа б'ють боляче: Індія виділяє мільярди на порятунок бізнесу

США запровадили проти Індії одні з найвищих торгівельних тарифів, які боляче вдарили по експортерах. Тепер Нью-Делі доводиться витрачати мільярди на порятунок бізнесу.

Як Індія рятує експортерів?

Індійський уряд ухвалив рішення про виділення 450,6 мільярда рупій, тобто приблизно 5,1 мільярда доларів, на підтримку експортерів, Про це повідомив міністр інформації Ашвіні Вайшнав, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Пакет допомоги включає програму кредитних гарантій на 200 мільярдів рупій до березня 2026 року для позик без застави. Це має допомогти експортерам підвищити конкурентоспроможність та вийти на нові ринки збуту. Кредитні гарантії надаватимуть на позики до 500 мільйонів рупій.

План також передбачає виділення 250,6 мільярда рупій протягом 6 років. Ці кошти спрямують:

на доступне торгівельне фінансування для малих експортерів;

на логістику;

на підтримку ринку.

Усі ці заходи направлені на те, щоб стимулювати індійський експорт та компенсувати вплив підвищення тарифів США.

За словами голови Федерації індійських експортерів, через нові американські тарифи майже 55% експорту Індії до США вартістю близько 48 мільярдів доларів опинилися в невигідних умовах порівняно з конкурентами з В’єтнаму, Китаю та Бангладеш. Тому підтримка уряду дуже важлива.

Варто знати! У вересні експорт індійських товарів до США, які є найбільшим ринком збуту для Нью-Делі, обвалився майже на 12% у річному розрахунку.

Які тарифи запровадили США для Індії?

У серпні президент США Дональд Трамп запровадив додаткові 25% мита на індійські товари за закупівлі російської нафти, пише Білий Дім.

Ці мита додалися до попередніх і загальна ставка тарифів піднялася до 50%, зокрема, на такі товари, як одяг, ювелірні вироби, шкіряні вироби та хімікати.

Експортери зазначають, що від нових мит найбільше постраждали трудомісткі галузі, як-от текстиль, ювелірні вироби та морепродукти.

Через жорсткі тарифи для Індії Світовий банк навіть погіршив прогноз економічного зростання країн Південної Азії майже на один відсотковий пункт.

Для Індії прогноз щодо зростання ВВП на наступний фінансовий рік знизили на 0,2% – до 6,3%.

Важливо! Наразі індійські експортери шукають нових покупців у Європі, щоб зменшити вплив американських мит. Також в Індії пропонують знижки існуючим клієнтам зі США, щоб пом’якшити удар.

Чи знизять США тарифи для Індії?