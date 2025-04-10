Тарифи США для Китаю тепер становлять 145%, – Білий дім

Торгова війна між США та Китаєм розпалюється із новою силою. У Трампа заявили про нове підвищення тарифів для імпорту з КНР.

Представник Білого дома підтвердив CNBC, що ставка тарифів США на китайський імпорт тепер фактично становить 145%, передає 24 Канал.

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Що відомо

Останній указ Трампа підвищив тарифи з 84% до 125%, але це відбувається на додаток до 20% тарифу через фентаніл, який було накладено ще раніше.

Довідка: Трамп у перші два місяці свого правління підвищив тарифи товари з Китаю на 20%, пославшись на його роль у фентаніловій кризі в США.

Також чинними залишаються:

25% мита на алюміній, автомобілі та товари з Канади і Мексики, що не підпадають під угоду між цими країнами і США;

10% збір на всі інші імпорти;

9 квітня Трамп оголосив про тимчасове зниження мит для більшості країн до 10% на 90 днів. Водночас Канада і Мексика не підлягатимуть додатковому 10% збору. Європейський Союз також оголосив у четвер про аналогічну 90-денну паузу щодо американських товарів.

До слова, Китай відповів Трампу, наклавши 84% тарифи на американські товари.