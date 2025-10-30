Трамп знизить тарифи для Південної Кореї: деталі угоди на 350 мільярдів доларів

Дональд Трамп підписав угоду з лідером Південної Кореї Лі Чже Мьоном. УГода передбачає зниженням імпортнит мит з боку США та інвестиції з боку Південної Кореї.

За яких умов Трамп знизить тарифи для Південної Кореї?

Південна Корея погодилася виплатити США 350 мільярдів доларів за зниження тарифів, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Трампа у Truth Social.

Вони купуватимуть нашу нафту та газ у величезних кількостях, а інвестиції заможних південнокорейських компаній та бізнесменів перевищать 600 мільярдів доларів. Я схвалив їхнє будівництво атомного підводного човна замість дизельних,

– розповів Трамп у дописі.

Допис Трампа в Truth Social / скриншот 24 Каналу

Деталі торговельної угоди

Південна Корея заявила, що досягла угоди щодо деталей довгоочікуваної торговельної угоди, забезпечивши поступки щодо обсягу готівки, необхідної для інвестування, повідомляє 24 Канал з посиланням на Arkansas Democrat Gazette.

Кім Йон Бом, керівник апарату президента Лі Дже Мен, оголосив про угоду в середу після того, як Трамп і південнокорейський лідер зустрілися на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Угода між США та Південною Кореєю була досягнута після місяців наполегливих переговорів. Напередодні візиту Трампа очікування щодо завершення торговельної угоди були низькими. Південна Корея погодилася на рамкову угоду в липні, але сторонам досі важко знайти спільну мову щодо деталей вимоги Трампа, щоб Південна Корея зобов'язалася інвестувати 350 мільярдів доларів у Сполучені Штати.

За словами Кіма, Сполучені Штати тепер знизять імпортні тарифи на південнокорейські товари до 15% з 25%, які набули чинності у серпні. Крім того, США погодилися приймати грошові інвестиції до 20 мільярдів доларів на рік та виділяють ще 150 мільярдів доларів для інвестування у свої американські суднобудівні операції.

Дві країни домовилися, що Південна Корея інвестуватиме в проекти, які є комерційно доцільними. Вона не інвестуватиме одноразово, а розподілятиме кошти залежно від прогресу, досягнутого в цих проектах.

Тарифи Трампа та їхні наслідки