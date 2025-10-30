Трамп знизить тарифи для Південної Кореї: деталі угоди на 350 мільярдів доларів
- Трамп підписав угоду з Південною Кореєю про зниження імпортних мит з 25% до 15% в обмін на інвестиції в США.
- Південна Корея погодилася інвестувати 350 мільярдів доларів у США, зокрема, в проекти, які є комерційно доцільними, за що США прийматимуть до 20 мільярдів доларів на рік.
Дональд Трамп підписав угоду з лідером Південної Кореї Лі Чже Мьоном. УГода передбачає зниженням імпортнит мит з боку США та інвестиції з боку Південної Кореї.
За яких умов Трамп знизить тарифи для Південної Кореї?
Південна Корея погодилася виплатити США 350 мільярдів доларів за зниження тарифів, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Трампа у Truth Social.
Вони купуватимуть нашу нафту та газ у величезних кількостях, а інвестиції заможних південнокорейських компаній та бізнесменів перевищать 600 мільярдів доларів. Я схвалив їхнє будівництво атомного підводного човна замість дизельних,
– розповів Трамп у дописі.
Допис Трампа в Truth Social / скриншот 24 Каналу
Деталі торговельної угоди
Південна Корея заявила, що досягла угоди щодо деталей довгоочікуваної торговельної угоди, забезпечивши поступки щодо обсягу готівки, необхідної для інвестування, повідомляє 24 Канал з посиланням на Arkansas Democrat Gazette.
Кім Йон Бом, керівник апарату президента Лі Дже Мен, оголосив про угоду в середу після того, як Трамп і південнокорейський лідер зустрілися на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.
Угода між США та Південною Кореєю була досягнута після місяців наполегливих переговорів. Напередодні візиту Трампа очікування щодо завершення торговельної угоди були низькими. Південна Корея погодилася на рамкову угоду в липні, але сторонам досі важко знайти спільну мову щодо деталей вимоги Трампа, щоб Південна Корея зобов'язалася інвестувати 350 мільярдів доларів у Сполучені Штати.
За словами Кіма, Сполучені Штати тепер знизять імпортні тарифи на південнокорейські товари до 15% з 25%, які набули чинності у серпні. Крім того, США погодилися приймати грошові інвестиції до 20 мільярдів доларів на рік та виділяють ще 150 мільярдів доларів для інвестування у свої американські суднобудівні операції.
Дві країни домовилися, що Південна Корея інвестуватиме в проекти, які є комерційно доцільними. Вона не інвестуватиме одноразово, а розподілятиме кошти залежно від прогресу, досягнутого в цих проектах.
Тарифи Трампа та їхні наслідки
Трамп оголосив про зниження мит на фентаніл з 20% до 10% після зустрічі з Сі Цзіньпіном. Китай погодився не запроваджувати контроль за експортом рідкісноземельних металів і почне закуповувати у США сільськогосподарську продукцію, зокрема сою.
Президент США Трамп після торговельних переговорів збільшує тарифи для Канади на 10% через "перекручування фактів" в канадській рекламі. Невідомо, на які товари вплинуть нові тарифи, але більшість канадського експорту до США звільнений від тарифів завдяки угоді USMCA.
Американські споживачі покриватимуть понад половину витрат за нові мита Трампа на імпорт, а компанії вже підвищують ціни. До кінця 2025 року американці сплачуватимуть близько 55% вартості нових мит, в той час як американські компанії і іноземні експортери покриватимуть 22% і 18% відповідно.