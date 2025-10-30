24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію колонок Project Syndicate. Републікацію повної версії тексту заборонено. Колонка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника.

Чому Китай і США обмежені?

Хоча більшість людей розглядає китайсько-американське суперництво як нову холодну війну – боротьбу за світову перевагу, де кожна сторона прагне поширити свій фінансовий, торгівельний та військовий вплив на кожен куточок світу – правда полягає в тому, що обидві країни жорстко обмежені.

Щоправда, риторика їхніх лідерів підтримує твердження оглядача Financial Times Мартіна Вольфа про те, що ми спостерігаємо зіткнення між двома хижими наддержавами в нову епоху поляризації та тліючого конфлікту.

Сі регулярно говорить про "великі зміни, небачені за століття", під чим він має на увазі, що Сполучені Штати занепадають, а Китай підіймається, тоді як міністр фінансів США Скотт Бессент розглядає нещодавні експортні обмеження Китаю як "ознаку слабкості їхньої економіки".

Обидві сторони мають рацію. Китай знає, що Америка дуже залежить від китайських критично важливих мінералів та рідкісноземельних елементів – від галію та германію до диспрозію та самарію. Будь-яке переривання поставок цих матеріалів може зупинити виробництво у США передових напівпровідників та інших технологій. Хоча гірничодобувні та переробні потужності зрештою можуть бути розвинені в інших місцях, зокрема в США, це не станеться швидко чи дешево. Наразі США перебувають у залежності, маючи мало вибору, окрім як йти на компроміс.

Але Китай також має вразливості. Йому все ще потрібен експорт для стимулювання зростання економіки, і тому він не може дозволити собі обвалу світової торгівлі. Сам цей факт підриває аргумент про те, що ми перебуваємо в новій холодній війні: первісна холодна війна майже не передбачала економічної залежності між США та Радянським Союзом.

Їм це може не подобатися, але сучасних учасників холодної війни підштовхують до певного перемир'я, до певних довгострокових зобов'язань.

Однак така угода має свої проблеми, враховуючи ворожу риторику обох сторін. Протягом останнього десятиліття і демократи, і республіканці почали розглядати Китай як фундаментальну загрозу, а китайська влада зобразила подібну картину Америки. Що подумає внутрішня аудиторія в обох країнах, якщо їхні лідери почнуть прагнути зближення з нібито ворожою державою?

Ймовірне відторгнення буде дуже відрізнятися від кінця Холодної війни, коли американці були не менш натхненні, ніж росіяни, побачивши, як Рональд Рейган та Михайло Горбачов потиснули один одному руки на саміті 1986 року в Рейк'явіку.

Для того покоління військова конкуренція виглядала дурницею. Але для нашого – суперництво все ще здається природним і неминучим. За цих обставин політичні ризики укладення угоди – величезні.

США і Китай роблять однакову ставку

Довгострокові проблеми обох держав ще складніші. Наприклад, рівень боргу Америки до кінця десятиліття має перевищити рівень боргу Греції та Італії. Водночас Китай зіштовхується з власною економічною прірвою в результаті швидкого старіння та демографічного спаду. З огляду на масштаб цих викликів, сьогоднішні потенційні гегемони виглядають як велетні із залізними головами, але глиняними ногами.

Обидва не бачать іншого вибору, окрім як ризикувати, і обидва роблять одну й ту саму ставку. Можливо, за достатніх інвестицій штучний інтелект вирішить їхні труднощі. Зрештою, ті, хто розкручує цю технологію, обіцяють різке підвищення продуктивності.

У США це означатиме швидше економічне зростання, що автоматично зменшить співвідношення боргу до ВВП. У Китаї ШІ в поєднанні з робототехнікою може вирішити проблему необхідності підтримки населення літнього віку, яке стрімко зростає.

Але немає гарантії, що інвестиції у ШІ окупляться. Обидві країни припускають, що вигоди від ШІ отримають переважно ті, хто успішно прокладе шлях першим. Але це не єдиний можливий сценарій. Маючи суттєву перевагу в передових чіпах або в обладнанні, яке використовується для їх виробництва, США цілком можуть залишатися на передовій інновацій у сфері ШІ – або ж ні. Ми просто не знаємо, наскільки далеко Китай зайшов у розробці альтернативної системи ШІ.

Раптова поява DeepSeek – коли китайський стартап випустив високопродуктивну модель генеративного ШІ, яка була розроблена значно дешевше, ніж у її американських конкурентів – свідчить про те, що спекулювати на чужому капіталі легко.

Зі зростанням освіченого, працьовитого середнього класу у світі традиційні бар'єри на шляху до успіху зникають. Інституційні сили, які робили передові технології виключною прерогативою розвинених економік, зникли.

Занадто легко уявити собі великі досягнення та прориви, що відбуваються у менших країнах, які тоді матимуть більше засобів для протистояння тиску з боку хижих наддержав.

Азартні ігри можуть викликати сильну залежність. Трамп зробив багато великих ставок – на мир на Близькому Сході, на бомбардування Ірану, на Україну – і деякі з них можуть окупитися. Найновіша з них, рятівний круг США на 20 мільярдів доларів для Аргентини, була надзвичайно ризикованою, враховуючи, що опитування передбачали приниження його ідеологічного союзника, президента Аргентини Хав'єра Мілеї. Але Мілей подолав труднощі – поки що.

Однак Трампу слід бути обережним. Ніщо так не затягує гравця в залежність, як великий ранній виграш. Якщо Трампу та Сі щастить, особиста зустріч може змусити обох підвищити ставки. Але якщо обидва не бачать іншого вибору, окрім як поставити всі свої ставки на ШІ, це радше ознака відчаю, ніж впевненості.