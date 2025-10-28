24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію колонок Project Syndicate. Републікацію повної версії тексту заборонено. Колонка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника.

Як Сі створив одноосібне правління у Китаї?

Після приходу до влади у 2012 році Сі розпочав боротьбу з корупцією в КПК та Народно-визвольній армії (НВАК).

Спочатку кампанія була популярною, оскільки однопартійна система Китаю пронизана хабарництвом та зловживаннями. Але незабаром стало зрозуміло, що правоохоронні органи були дуже вибірковими – вони були інструментом не для побудови прозорої чи ефективної системи, а для консолідації влади в руках Сі.

У Китаї Сі Цзіньпіна просування по службі залежить не стільки від компетентності чи чесності, скільки від завоювання особистої довіри лідера.

Але навіть після більш ніж 10 років просування по службі лише лояльних до Сі людей, політик продовжує регулярно звільняти посадовців, зокрема й вищих військових командирів.

За даними Управління директора національної розвідки США, майже п'ять мільйонів посадовців усіх рівнів влади були звинувачені у корупції за часів Сі. І це не кажучи вже про тих, хто просто зникає без пояснень.

Як і слід було очікувати, режим Сі Цзіньпіна стверджує, що звільнені військові лідери, серед яких був генерал, член Політбюро, заступник голови Центральної військової ради та третя за рангом фігура у військовій ієрархії Китаю Хе Вейдун, скоїли "дисциплінарні порушення" та "злочини, пов'язані з виконанням службових обов'язків". Та насправді Сі грає в нескінченну гру "Вдар суперника", відчайдушно намагаючись зберегти свою владу.

Побоювання Сі не зовсім марні: кожна нова "чистка" поглиблює недовіру серед китайської еліти та ризикує перетворити колишніх лоялістів на ворогів. Від Мао Цзедуна до Йосипа Сталіна – існує безліч доказів того, що одноосібне правління породжує параною.

Цілком можливо, що зараз Сі втрати здатність відрізняти союзників від ворогів. У свої 72 роки Сі залишається настільки невпевненим у своїй позиції, що, на відміну навіть від Мао, він відмовився призначати наступника, побоюючись, що видимий спадкоємець може прискорити його власне падіння.

Як Сі шкодить безпеці Китаю "чистками" у війську?

Ніщо з цього не віщує нічого доброго для Китаю. Відмовляючись закласти основу для можливої передачі влади, Сі різко збільшує ризик того, що кінець його правління – яким би чином це не сталося – призведе до політичної нестабільності.

Водночас акцент Сі на особистій, а не на ідеологічній вірності, послаблює інституційну єдність у системі, яка колись ґрунтувалася на колективному лідерстві. У поєднанні з його свавільними звільненнями та судовими переслідуваннями, китайське управління зараз все більше визначається підлабузництвом та тривогою, а не компетентністю та послідовністю.

Китайські збройні сили платять особливо високу ціну за невпевненість Сі. В останні роки НВАК пройшла масштабні структурні реформи, спрямовані на перетворення її на сучасну бойову силу, здатну "вигравати інформаційні війни".

Але "чистки" Сі ризикують підірвати ці зусилля, порушуючи військове планування та керівництво. Наприклад, його раптове усунення у 2023 році керівників Ракетних військ НВАК, які контролюють арсенал ядерних та звичайних ракет Китаю, могло поставити під загрозу стратегічне стримування Китаю.

Заміна досвідчених командирів неперевіреними лояльними особами може забезпечити політичне виживання Сі – а китайські лідери часто використовували військових для захисту власної влади – але це ніяк не сприяє національній безпеці. Коли генерали стурбовані переважно політичним виживанням, то страждають як моральний дух, так і оперативна готовність.

Чи може НВАК воювати та виграти війну проти таких головних супротивників, як Сполучені Штати чи Індія, діючи в умовах політичних обмежень, які наклав на неї Сі?

Досі Сі просував свою експансіоністську програму таємно та за допомогою примусу, а не відкритої війни. Але параноїдальний лідер, оточений підлабузниками, які не бажають або не можуть кинути йому виклик, завжди ризикує зіткнутися зі стратегічним прорахунком.

Нагадаю, що Сталін знищив керівництво Червоної Армії напередодні вторгнення нацистів – з катастрофічними наслідками. У випадку Сі, вторгнення може здійснити Китай, якщо він накаже здійснити висадку морського десанту на Тайвань.

Чому правління Сі стає вразливим?

Попри всю пишноту, що оточує піднесення Китаю, країну обтяжують структурні проблеми, зокрема уповільнення економіки, зростання безробіття серед молоді, а також старіння та скорочення населення. Народне невдоволення, можливо, зростає, але воно маскується репресіями, так само як будь-який потенційний виклик владі Сі запобігається чистками та судовими переслідуваннями. Зрештою, схоже, що Сі здатний правити лише за допомогою страху.

Але страх не є основою для довгострокової стабільності. Лідер, поглинутий страхом нелояльності, може вимагати послуху, але не справжньої вірності. Послух – це не просто погана заміна силі. Він може стати джерелом крихкості, оскільки залишає мало місця для творчості, компетентності чи співпраці.

Велика іронія підходу Сі полягає в тому, що чим більше він прагне консолідувати владу у своїх руках, тим вразливішим стає його правління.

Чистки Мао завершилися хаосом і національною травмою. Методи Сі витонченіші, але основна логіка та сама – як і можливі результати.