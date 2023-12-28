Чи здорожчає електроенергія до кінця опалювального сезону: у Кабміні ухвалили важливе рішення

Українців цікавить питання, пов'язане зі зростанням оплати за електроенергію. У Кабміні розповіли, чи варто очікувати підвищення вартості послуг до кінця опалювального сезону.

Пролити світло на питання тарифів на електроенергію взявся прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає 24 Канал. Він зазначив, що Кабмін продовжив дію ПСО – покладання особливих обов'язків – на електроенергію до кінця квітня 2024 року.

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Що буде з тарифами на електроенергію

Як і обіцяли, для побутових споживачів ціна електрики й надалі становитиме 2,64 гривні за кВт-год. Це дозволить не збільшувати навантаження на сімейні бюджети під час опалювального сезону,

– зазначив прем'єр.

Він додав, що енергетика України успішно проходить грудень. Впродовж кількох останніх днів добовий максимум споживання електроенергії знижується. Водночас генерації достатньо, щоб забезпечувати світлом і теплом будинки українців, а також робочі місця на підприємствах.

У Міненерго підкреслили, що Кабмін ухвалив постанову про продовження дії положення щодо покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на учасників ринку електроенергії. І що ціна на електроенергію не змінюватиметься до 30 квітня 2024 року включно.

Об'єкти енергетичної інфраструктури залишаються під прицілом росіян і потребують інвестицій для відновлення і ремонтів. Та попри це держава залишається соціально відповідальною і гарантує своїм громадянам стабільність цін на електропостачання,

– наголошує міністр енергетики Герман Галущенко.

Чи зміниться вартість газу

Постачальники тепла отримуватимуть від "Нафтогазу" обсяги блакитного палива за фіксованою ціною до 15 квітня 2024 року. Так, для виробників тепла, які забезпечують бюджетні установи, ціна газу з ПДВ залишатиметься на рівні 16 390 гривень. А от для виробників тепла для промисловості ціна вже буде ринковою.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, ціни на газ до кінця опалювального року не зазнають змін. Те ж стосується вартості гарячої води.

Нагадаймо, що кубометр газу для побутових користувачів в Україні коштує 7,96 гривні з ПДВ. Така вартість блакитного палива у "Нафтогазу", яким користується понад 90% побутових споживачів.