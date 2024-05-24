Тарифи на світло збільшать: коли чекати на нові ціни

Уже в червні влада може прийняти нові тарифи на світло для побутових споживачів. Залишилося провести остаточні розрахунки.

Коли чекати нових тарифів

Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, що до кінця травня уряд ухвалить остаточне рішення щодо нових тарифів на електроенергію.

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Герман Галущенко Міністр енергетики України Це питання на розгляді, сьогодні ми проводимо остаточні розрахунки, рішення буде ухвалено в найближчий тиждень, тобто до кінця травня.

Найімовірніше, що під час встановлення нових тарифів введуть диференційований підхід до споживачів залежно від обсягів використовуваної електроенергії.

Ми наразі розглядаємо диференційований підхід. Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший – буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії,

– сказав він.

Нині уряд підраховує додаткові надходження коштів від підвищення тарифів до бюджету та для фінансового збалансування енергоринку.

Розрахунки є, ми їх верифікуємо з погляду того, які додаткові надходження отримає державний бюджет з погляду відповідної сплати дивідендів цими двома компаніями (АТ "НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго" – ІФ-У) та з погляду збалансування всього енергоринку,

– додав міністр.

Він пояснив, що сьогодні тарифи для населення не покривають собівартості виробництва електроенергії, зокрема компаніями "Енергоатом" та "Укргідроенерго".

Вони виплачують різницю між ринковою ціною кіловат-години й тарифами для населення в межах виконання спеціальних зобов'язань із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів (ПСО).

З 1 червня 2023 року Кабмін встановив єдиний тариф на світло – 2,64 гривні за кіловат-годину із ПДВ.