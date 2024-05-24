Коли чекати нових тарифів

Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, що до кінця травня уряд ухвалить остаточне рішення щодо нових тарифів на електроенергію.

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Герман Галущенко Міністр енергетики України Це питання на розгляді, сьогодні ми проводимо остаточні розрахунки, рішення буде ухвалено в найближчий тиждень, тобто до кінця травня.

Найімовірніше, що під час встановлення нових тарифів введуть диференційований підхід до споживачів залежно від обсягів використовуваної електроенергії.

Ми наразі розглядаємо диференційований підхід. Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший – буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії,

– сказав він.

Нині уряд підраховує додаткові надходження коштів від підвищення тарифів до бюджету та для фінансового збалансування енергоринку.

Розрахунки є, ми їх верифікуємо з погляду того, які додаткові надходження отримає державний бюджет з погляду відповідної сплати дивідендів цими двома компаніями (АТ "НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго" – ІФ-У) та з погляду збалансування всього енергоринку,

– додав міністр.

Він пояснив, що сьогодні тарифи для населення не покривають собівартості виробництва електроенергії, зокрема компаніями "Енергоатом" та "Укргідроенерго".

Нагадаємо! Вони виплачують різницю між ринковою ціною кіловат-години й тарифами для населення в межах виконання спеціальних зобов'язань із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів (ПСО).

З 1 червня 2023 року Кабмін встановив єдиний тариф на світло – 2,64 гривні за кіловат-годину із ПДВ.