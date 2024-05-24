Коли чекати нових тарифів
Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, що до кінця травня уряд ухвалить остаточне рішення щодо нових тарифів на електроенергію.
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Це питання на розгляді, сьогодні ми проводимо остаточні розрахунки, рішення буде ухвалено в найближчий тиждень, тобто до кінця травня.
Найімовірніше, що під час встановлення нових тарифів введуть диференційований підхід до споживачів залежно від обсягів використовуваної електроенергії.
Ми наразі розглядаємо диференційований підхід. Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший – буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії,
– сказав він.
Нині уряд підраховує додаткові надходження коштів від підвищення тарифів до бюджету та для фінансового збалансування енергоринку.
Розрахунки є, ми їх верифікуємо з погляду того, які додаткові надходження отримає державний бюджет з погляду відповідної сплати дивідендів цими двома компаніями (АТ "НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго" – ІФ-У) та з погляду збалансування всього енергоринку,
– додав міністр.
Він пояснив, що сьогодні тарифи для населення не покривають собівартості виробництва електроенергії, зокрема компаніями "Енергоатом" та "Укргідроенерго".
З 1 червня 2023 року Кабмін встановив єдиний тариф на світло – 2,64 гривні за кіловат-годину із ПДВ.