Когда ждать новых тарифов

Министр энергетики Герман Галущенко объяснил, что до конца мая правительство примет окончательное решение относительно новых тарифов на электроэнергию.

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Герман Галущенко Министр энергетики Украины Этот вопрос на рассмотрении, сегодня мы проводим окончательные расчеты, решение будет принято в ближайшую неделю, то есть до конца мая.

Вероятнее всего, что при установлении новых тарифов введут дифференцированный подход к потребителям в зависимости от объемов используемой электроэнергии.

Мы сейчас рассматриваем дифференцированный подход. Я не думаю, что будет просто один тариф изменен на другой – будет дифференциация в зависимости от объемов потребления электроэнергии,

– сказал он.

Сейчас правительство подсчитывает дополнительные поступления средств от повышения тарифов в бюджет и для финансового сбалансирования энергорынка.

Расчеты есть, мы их верифицируем с точки зрения того, какие дополнительные поступления получит государственный бюджет с точки зрения соответствующей уплаты дивидендов этими двумя компаниями (АО "НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" – ИФ-У) и с точки зрения сбалансирования всего энергорынка,

– добавил министр.

Он пояснил, что сегодня тарифы для населения не покрывают себестоимости производства электроэнергии, в частности компаниями "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

Напомним! Они выплачивают разницу между рыночной ценой киловатт-часа и тарифами для населения в рамках выполнения специальных обязательств по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей (ПСО).

С 1 июня 2023 года Кабмин установил единый тариф на свет – 2,64 гривны за киловатт-час с НДС.