Тарифи на світло з 1 вересня: чи чекати на підвищення

У вересні вартість світла для українців не зміниться. Ще в червні тарифи підняли до нового рівня.

Тарифи на світло у вересні

Для українців тариф на світло у вересні становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину. Ця сума не залежатиме від спожитих обсягів.

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Цей тариф застосовуватиметься для:

населення та колективних побутових споживачів без електроопалення;

населення та колективних побутових споживачів з електроопаленням у період з 1 червня по 30 вересня;

гуртожитків та інших, які мають право на споживання за цінами для побутових споживачів.

Для індивідуальних та колективних побутових споживачів в будинках та квартирах з електроопаленням у період з 1 жовтня по 30 квітня діятиме ціна:

при споживанні до 2 000 кіловат-годин на місяць включно – 2,64 гривні за кіловат-годин за весь обсяг;

при споживанні понад 2 000 кіловат-годин на місяць включно – 4,32 гривні за кіловат-годин за весь обсяг.

Без змін залишаються зонні коефіцієнти для багатозонних приладів обліку. Тож власники двозонних лічильників продовжуватимуть сплачувати вдвічі менше за електроенергію, спожиту вночі.