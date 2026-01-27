Тариф на світло з 1 березня: яку ціну встановив уряд за електроенергію
- У березні 2026 року українці платитимуть за електроенергію фіксовану ціну, але є можливість зниження ціни для власників двозонних і тризонних лічильників.
- Для споживачів з електроопаленням уряд зберіг пільгову ціну.
Українці у березні 2026 року платитимуть за світло таку суму фіксовану суму, як і раніше. Такий тариф чинний до 30 квітня 2026 року.
Скільки українці платитимуть за світло у березні?
Надалі його переглянуть або залишать таким, яким він є зараз, про що йдеться у рішенні уряду.
У березні українці платитимуть за електроенергію 4,32 гривні за 1 кіловат-годину.
Проте ціну можна "знизити". Така можливість доступна для осіб, що мають двозонні лічильники.
Денний тариф для таких людей (з 7:00 до 23:00) все ще становить 4,32 гривні за кіловат-годину, але нічний тариф (з 23:00 до 7:00) знижений до 2,16 гривні за кіловат-годину.
Також не варто забувати про тризонні лічильники. Вони дають можливість сплачувати за світло таким чином:
- з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 – 6,48 гривні за кіловат-годину;
- з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00, а також з 22:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;
- з 23:00 до 7:00 – 1,73 гривні за кіловат-годину.
Також уряд зберіг пільгову ціну для споживачів з електроопаленням. Про це повідомляла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Зменшуємо фінансовий тиск на родини протягом опалювального сезону,
– зазначила Свириденко.
Зверніть увагу! За обсяг споживання до 2 000 кіловат-годину на місяць діятиме ціна – 2,64 гривні за кіловат-годину. За споживання понад встановленого ліміту – 4,32 гривні за кіловат-годину.
Чому ціна на світло може зрости, якщо електрики не було?
Якщо людина вмикає одразу багато потужних електроприладів одночасно після включення світла, то це створює різкий стрибок споживання. А разом з тим – збільшує ціну за електрику.
Також зараз люди часто вмикають прилади для обігріву помешкання. Таким чином споживання електрики збільшується.
Крім того, якщо споживач не подає показники лічильника у встановлені строки, то обсяг використаної електроенергії визначається за середньодобовим споживанням. А це іноді може "збільшити цифри" у платіжках.