Тариф на свет с 1 марта: какую цену установило правительство за электроэнергию
- В марте 2026 года украинцы будут платить за электроэнергию фиксированную цену, но есть возможность снижения цены для владельцев двухзонных и трехзонных счетчиков.
- Для потребителей с электроотоплением правительство сохранило льготную цену.
Украинцы в марте 2026 года будут платить за свет такую сумму фиксированную сумму, как и раньше. Такой тариф действует до 30 апреля 2026 года.
Сколько украинцы будут платить за свет в марте?
В дальнейшем его пересмотрят или оставят таким, каким он есть сейчас, о чем говорится в решении правительства.
В марте украинцы будут платить за электроэнергию 4,32 гривны за 1 киловатт-час.
Однако цену можно "снизить". Такая возможность доступна для лиц, имеющих двухзонные счетчики.
Дневной тариф для таких людей (с 7:00 до 23:00) все еще составляет 4,32 гривны за киловатт-час, но ночной тариф (с 23:00 до 7:00) снижен до 2,16 гривны за киловатт-час.
Также не стоит забывать о трехзонных счетчиках. Они дают возможность платить за свет следующим образом:
- с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 – 6,48 гривны за киловатт-час;
- с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00, а также с 22:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;
- с 23:00 до 7:00 – 1,73 гривны за киловатт-час.
Также правительство сохранило льготную цену для потребителей с электроотоплением. Об этом сообщала премьер-министр Юлия Свириденко.
Уменьшаем финансовое давление на семьи в течение отопительного сезона,
– отметила Свириденко.
Обратите внимание! За объем потребления до 2 000 киловатт-час в месяц будет действовать цена – 2,64 гривны за киловатт-час. За потребление сверх установленного лимита – 4,32 гривны за киловатт-час.
Почему цена на свет может вырасти, если электричества не было?
Если человек включает сразу много мощных электроприборов одновременно после включения света, то это создает резкий скачок потребления. А вместе с тем – увеличивает цену за электричество.
Также сейчас люди часто включают приборы для обогрева помещения. Таким образом потребление электричества увеличивается.
Кроме того, если потребитель не подает показания счетчика в установленные сроки, то объем использованной электроэнергии определяется по среднесуточному потреблению. А это иногда может "увеличить цифры" в платежках.