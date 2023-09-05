Які тарифи на світло чекають на українців восени

Збільшення тарифів для українців найближчим часом не планується. Навпаки, з'являється все більше можливостей, знизити суму комуналки, наприклад, поставити правильний лічильник.

Чи збільшаться тарифи на світло восени

Тариф на світло поки збільшуватися не буде. Тобто восени ціна за кіловат-годину становитиме – 2,64 гривні. У Міненергетики кажуть, що підвищення вартості тарифу до кінця опалювального сезону не планується.

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Міністр Герман Галущенко, в ефірі телемарафону заявив, що уряд намагатиметься зберегти тариф на такому ж рівні і надалі. Хоча енергосистема України і потребує додаткового фінансування.