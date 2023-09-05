Увеличатся ли тарифы на свет осенью

Тариф на свет пока увеличиваться не будет. То есть осенью цена за киловатт-час составит – 2,64 гривны. В Минэнергетике говорят, что повышение стоимости тарифа до конца отопительного сезона не планируется.

Читайте также Проблема импорта украинского зерна: как восстановить агроимпорт из Украины

Министр Герман Галущенко, в эфире телемарафона заявил, что правительство будет пытаться сохранить тариф на таком же уровне и дальше. Хотя энергосистема Украины и нуждается в дополнительном финансировании.

Герман Галущенко

Министр энергетики

Все расчеты показывали: мы не сможем максимально восстановить систему до следующей зимы. И, соответственно, провести самую масштабную ремонтную кампанию и поддержать генерацию.

Как снизить стоимость коммуналки

Украинцы уже сейчас могут значительно снизить свои коммунальные. Для этого необходимо изменить счетчик и перейти на двухзонный или трехзонный тариф.

То есть, при использовании, в соответствии со временем вам будет начисляться разная цена.

Двухзонный счетчик

  • 23:00 – 7:00 – 1,32 гривны за киловатт-час;
  • 7:00 - 23:00 - 2,64 гривны за киловатт-час.

Трехзонный счетчик

  • 7:00 - 8:00 и 11:00 - 20:00 - 2,64 гривны за киловатт-час;
  • 8:00 - 11:00 и 20:00 - 22:00 - 3,96 гривны за киловатт-час;
  • 23:00 – 7:00 – 1,06 гривен за киловатт-час.

Счетчик вы можете купить самостоятельно или через регулятора. Однако устанавливать его должен только представитель компании-поставщика, обслуживающей ваш адрес.

Цена такого устройства: до 3 тысяч гривен. Окупается счетчик до 1 года.