Увеличатся ли тарифы на свет осенью

Тариф на свет пока увеличиваться не будет. То есть осенью цена за киловатт-час составит – 2,64 гривны. В Минэнергетике говорят, что повышение стоимости тарифа до конца отопительного сезона не планируется.

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Министр Герман Галущенко, в эфире телемарафона заявил, что правительство будет пытаться сохранить тариф на таком же уровне и дальше. Хотя энергосистема Украины и нуждается в дополнительном финансировании.