Увеличатся ли тарифы на свет осенью
Тариф на свет пока увеличиваться не будет. То есть осенью цена за киловатт-час составит – 2,64 гривны. В Минэнергетике говорят, что повышение стоимости тарифа до конца отопительного сезона не планируется.
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Министр Герман Галущенко, в эфире телемарафона заявил, что правительство будет пытаться сохранить тариф на таком же уровне и дальше. Хотя энергосистема Украины и нуждается в дополнительном финансировании.
Все расчеты показывали: мы не сможем максимально восстановить систему до следующей зимы. И, соответственно, провести самую масштабную ремонтную кампанию и поддержать генерацию.
Как снизить стоимость коммуналки
Украинцы уже сейчас могут значительно снизить свои коммунальные. Для этого необходимо изменить счетчик и перейти на двухзонный или трехзонный тариф.
То есть, при использовании, в соответствии со временем вам будет начисляться разная цена.
Двухзонный счетчик
- 23:00 – 7:00 – 1,32 гривны за киловатт-час;
- 7:00 - 23:00 - 2,64 гривны за киловатт-час.
Трехзонный счетчик
- 7:00 - 8:00 и 11:00 - 20:00 - 2,64 гривны за киловатт-час;
- 8:00 - 11:00 и 20:00 - 22:00 - 3,96 гривны за киловатт-час;
- 23:00 – 7:00 – 1,06 гривен за киловатт-час.
Счетчик вы можете купить самостоятельно или через регулятора. Однако устанавливать его должен только представитель компании-поставщика, обслуживающей ваш адрес.
Цена такого устройства: до 3 тысяч гривен. Окупается счетчик до 1 года.