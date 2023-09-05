Чи збільшаться тарифи на світло восени

Тариф на світло поки збільшуватися не буде. Тобто восени ціна за кіловат-годину становитиме – 2,64 гривні. У Міненергетики кажуть, що підвищення вартості тарифу до кінця опалювального сезону не планується.

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Міністр Герман Галущенко, в ефірі телемарафону заявив, що уряд намагатиметься зберегти тариф на такому ж рівні і надалі. Хоча енергосистема України і потребує додаткового фінансування.