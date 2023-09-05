Чи збільшаться тарифи на світло восени
Тариф на світло поки збільшуватися не буде. Тобто восени ціна за кіловат-годину становитиме – 2,64 гривні. У Міненергетики кажуть, що підвищення вартості тарифу до кінця опалювального сезону не планується.
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Міністр Герман Галущенко, в ефірі телемарафону заявив, що уряд намагатиметься зберегти тариф на такому ж рівні і надалі. Хоча енергосистема України і потребує додаткового фінансування.
Всі розрахунки показували: ми не зможемо максимально відновити систему до наступної зими. І, відповідно, провести наймасштабнішу ремонтну кампанію та підтримати генерацію.
Як знизити вартість комуналки
Українці уже зараз можуть значно зменшити свої комунальні. Щоб це зробити, необхідно змінити лічильник та перейти на двозонний чи тризонний тариф.
Тобто, під час використання, відповідно до години вам нараховуватиметься різна ціна.
Двозонний лічильник
- 23:00 – 7:00 – 1,32 гривні за кіловат-годину;
- 7:00 – 23:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину.
Тризонний лічильник
- 7:00 – 8:00 та 11:00 – 20:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину;
- 8:00 – 11:00 та 20:00 – 22:00 – 3,96 гривні за кіловат-годину;
- 23:00 – 7:00 – 1,06 гривень за кіловат-годину.
Лічильник ви можете самостійно або у вашого регулятора. Однак, встановлювати його має лише представник компанії-постачальника, яка обслуговує вашу адресу.
Ціна такого пристрою: до 3 тисяч гривень. Окуповується лічильник до 1 року.