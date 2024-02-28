Як правильно передавати показники лічильника на світло

Для того, щоб сплачувати лише за фактично спожиту електроенергію, слід щомісяця передавати показники лічильника. Це можна зробити різними способами, головне лише правильно знімати показники.

Чому слід передавати показники

Усі споживачі електроенергії повинні місячно самостійно зчитувати показники лічильника електроенергії та подавати їх до оператора системи розрахунку. Обсяг спожитої електроенергії визначається за календарний місяць, і дані повинні бути подані за два дні до завершення поточного місяця та протягом перших трьох днів наступного місяця.

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Якщо показники лічильника подаються пізніше, то дані за 1 число розраховуються на основі середньодобового споживання.

Як передати показники лічильника

! Оператор системи розрахунку має право проводити перевірку лічильника електроенергії у будь-який час для підтвердження правильності поданих показань.

Щоб передати показники лічильника електроенергії, можна скористатися кількома методами:

Особистий кабінет на сайті за допомогою ДТЕК. Телефонуючи в кол-центр оператора системи розрахунку. (ОСР). Надсилаючи повідомлення до ОСР через чат-боти у популярних месенджерах, таких як Viber, Telegram, або Facebook Messenger. За допомогою компанії Yasno, де потрібно вказати свій особистий рахунок і ввести показники. Використовуючи Приват24.

Чи зросте тариф на електроенергію

Наразі тариф на електроенергію залишається на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину і не буде змінюватися до кінця опалювального сезону.

! Після завершення опалювального сезону можливе зростання цін на світло у два етапи. Перше зростання може відбутися орієнтовно 1 травня — 1 червня, а друге 1 жовтня або 1 листопада.

На думку експерта з житлово-комунальних питань Олега Попенка, тарифи можуть зрости так:

на першому етапі – до рівня 3,5 – 4 гривні.

друге зростання – до 5,5 – 6 гривень.

Водночас нещодавно Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що нині не варто чекати на підвищення тарифів до 6 гривень, адже у цьому немає потреби. А рішення про підняття тарифів буде прийняте у квітні, після того, як уряд оцінить поточну ситуацію в енергетичному секторі.