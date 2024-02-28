Как правильно передавать показания счетчика на свет

Для того, чтобы платить только за фактически потребленную электроэнергию, следует ежемесячно передавать показания счетчика. Это можно сделать различными способами, главное только правильно снимать показатели.

Почему следует передавать показатели

Все потребители электроэнергии должны месячно самостоятельно считывать показания счетчика электроэнергии и подавать их оператору системы расчета. Объем потребленной электроэнергии определяется за календарный месяц, и данные должны быть поданы за два дня до завершения текущего месяца и в течение первых трех дней следующего месяца.

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Если показатели счетчика подаются позже, то данные за 1 число рассчитываются на основе среднесуточного потребления.

Как передать показания счетчика

! Оператор системы расчета имеет право проводить проверку счетчика электроэнергии в любое время для подтверждения правильности поданных показаний.

Чтобы передать показания счетчика электроэнергии, можно воспользоваться несколькими методами:

Личный кабинет на сайте с помощью ДТЭК. Звоня по телефону в колл-центр оператора системы расчета (ОСР). Отправляя сообщения в ОСР через чат-боты в популярных мессенджерах, таких как Viber, Telegram, или Facebook Messenger. С помощью компании Yasno, где нужно указать свой личный счет и ввести показатели. Используя Приват24.

Вырастет ли тариф на электроэнергию

Сейчас тариф на электроэнергию остается на уровне 2,64 гривны за киловатт-час и не будет меняться до конца отопительного сезона.

! После завершения отопительного сезона возможен рост цен на свет в два этапа. Первый рост может произойти ориентировочно 1 мая - 1 июня, а второй 1 октября или 1 ноября.

По мнению эксперта по жилищно-коммунальным вопросам Олега Попенко, тарифы могут вырасти так:

на первом этапе – до уровня 3,5 – 4 гривны.

второй рост – до 5,5 – 6 гривен.

В то же время недавно Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что сейчас не стоит ждать повышения тарифов до 6 гривен, ведь в этом нет необходимости. А решение о повышении тарифов будет принято в апреле, после того, как правительство оценит текущую ситуацию в энергетическом секторе.