У Зеленського пояснили, чому тарифи на світло мають зростати
Джерело:Телеграф
В Офісі президента вважають, що підвищення тарифів на електроенергію є вимушеним заходом. В інакшому випадку українці можуть отримувати "світло по годинах" на постійній основі.
Україна має йти шляхом Ізраїлю
Як пояснив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма, Україна у питанні відновлення енергетичної системи має йти шляхом Ізраїлю. Ця країна під час війни адаптувала ціни на електроенергію до мінімально необхідних рівнів. Тобто, пішла на їхнє підвищення.
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Протилежний приклад – Ірак, Ліван, Сирія, які під час воєн, "коли їхні енергосистеми зазнавали руйнувань", ухвалювали політичні рішення тримати ціну на електроенергію на збитковому рівні.
Закінчувалося тим, що протягом пів року світло було в кращому разі 2 – 4 години щодня. Якщо ми не хочемо дійти до такої ситуації, коли через пів року будемо отримувати світло 2 – 4 години на день, держава має приймати рішення, хоча вони, можливо, і не дуже приємні. Тобто в цьому ми точно хочемо піти шляхом Ізраїлю, а не Сирії чи Іраку.
Червневого підвищення недостатньо
При цьому заступник глави Офісу президента зазначив: підвищення тарифу на електроенергію для населення до рівня 2,64 гривні за кіловат за годину недостатнє. Адже ціна струму все одно лишається глибоко субсидованою – більш ніж удвічі.
Проте, зазначив він, навіть це підвищення дає підстави сподіватись, що країна зможе "більш-менш нормально пройти наступну зиму". Для чого, за його оцінками, потрібно "мінімально – десятки мільярдів гривень, а загалом – сотні мільярдів".
Крім того, підкреслив Шурма, ці кошти будуть спрямовані на проведення поточних ремонтів:
- трансформаторних підстанцій;
- енергоблоків.
Є програма відновлення енергооб’єктів. Для неї підвищення також стане джерелом фінансування,
– резюмував він.
Чи будуть влітку тривалі відключення світла
Водночас, як пояснив 24 Каналу директор енергетичних програм у Центрі Разумкова Володимир Омельченко, влітку необхідність відключень може виникнути в енергодефіцитних регіонах. Однак якщо до цього й дійде, вони будуть нетривалими й застосовуватимуться, найімовірніше, в пікові години.Важливо! Вірогідність відключень не означає 100% невідворотності цього. Тож їх можуть і не застосовувати.
Такої ж думки дотримується й аналітик Юрій Щедрін. За його словами, на сьогодні та в найближчій перспективі потужності в українській мережі вистачає.
З іншого боку, зауважують експерти, такою ситуація є станом прямо на зараз. Але якщо Росія знову почне масові обстріли української енергоінфраструктури, все може різко змінитись.