У Зеленського пояснили, чому тарифи на світло мають зростати

В Офісі президента вважають, що підвищення тарифів на електроенергію є вимушеним заходом. В інакшому випадку українці можуть отримувати "світло по годинах" на постійній основі.

Україна має йти шляхом Ізраїлю

Як пояснив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма, Україна у питанні відновлення енергетичної системи має йти шляхом Ізраїлю. Ця країна під час війни адаптувала ціни на електроенергію до мінімально необхідних рівнів. Тобто, пішла на їхнє підвищення.

Читайте також Готуйте гаманці: за світло доведеться платити на 250 гривень більше, але воно буде

Протилежний приклад – Ірак, Ліван, Сирія, які під час воєн, "коли їхні енергосистеми зазнавали руйнувань", ухвалювали політичні рішення тримати ціну на електроенергію на збитковому рівні.

Ростислав Шурма Заступник голови Офісу президента Закінчувалося тим, що протягом пів року світло було в кращому разі 2 – 4 години щодня. Якщо ми не хочемо дійти до такої ситуації, коли через пів року будемо отримувати світло 2 – 4 години на день, держава має приймати рішення, хоча вони, можливо, і не дуже приємні. Тобто в цьому ми точно хочемо піти шляхом Ізраїлю, а не Сирії чи Іраку.

Червневого підвищення недостатньо

При цьому заступник глави Офісу президента зазначив: підвищення тарифу на електроенергію для населення до рівня 2,64 гривні за кіловат за годину недостатнє. Адже ціна струму все одно лишається глибоко субсидованою – більш ніж удвічі.

Проте, зазначив він, навіть це підвищення дає підстави сподіватись, що країна зможе "більш-менш нормально пройти наступну зиму". Для чого, за його оцінками, потрібно "мінімально – десятки мільярдів гривень, а загалом – сотні мільярдів".

Крім того, підкреслив Шурма, ці кошти будуть спрямовані на проведення поточних ремонтів:

трансформаторних підстанцій;

енергоблоків.

Є програма відновлення енергооб’єктів. Для неї підвищення також стане джерелом фінансування,

– резюмував він.

Чи будуть влітку тривалі відключення світла

Водночас, як пояснив 24 Каналу директор енергетичних програм у Центрі Разумкова Володимир Омельченко, влітку необхідність відключень може виникнути в енергодефіцитних регіонах. Однак якщо до цього й дійде, вони будуть нетривалими й застосовуватимуться, найімовірніше, в пікові години.

Вірогідність відключень. Тож їх можуть і не застосовувати.

Такої ж думки дотримується й аналітик Юрій Щедрін. За його словами, на сьогодні та в найближчій перспективі потужності в українській мережі вистачає.

З іншого боку, зауважують експерти, такою ситуація є станом прямо на зараз. Але якщо Росія знову почне масові обстріли української енергоінфраструктури, все може різко змінитись.