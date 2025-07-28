Купівля Boeing в обмін на нижчі тарифи: ще одна країна сподівається домовитися з Трампом

Одна з країн Азії запропонувала купити літаки у Boeing, аби переконати Трампа знизити тарифи на імпорт. Прикладом стала торговельна угода між США та Індонезією.

Яка з країн намагається домовитися з Трампом?

На угоду зі США розраховує Бангладеш, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Бангладеш запропонував купити 25 реактивних літаків у Boeing Co., в надії переконати Дональда Трампа знизити тарифи на імпорт з країни.

Ми взяли на себе зобов’язання, які ми можемо виконати. Купівля Boeing є частиною цього. Якщо вони порівняють нашу пропозицію з іншими, ми повинні отримати кращу угоду,

– сказав міністр торгівлі Махбубур Рахман.

Рахман приєднається до делегації, яка має зустрітися з посадовцями Торгового представника США 29-31 липня. Переговори відбудуться за кілька днів до того, як 1 серпня набуде чинності нова тарифна структура.

Які тарифи Трамп планує запровадити для Бангладеш?

Раніше Трамп запровадив 35% тариф на товари з Бангладеш, ключового постачальника одягу до США. Південноазійська країна прагне нижчої ставки, ближчої до тих, що надають іншим регіональним торговельним партнерам – 20% для В'єтнаму та 19% для Індонезії та Філіппін.

Нещодавно представники країни також підписали початкову угоду з американськими виробниками пшениці про імпорт 700 000 тонн зерна щорічно протягом п'яти років. Ці кроки є частиною стратегії Бангладеш щодо скорочення профіциту торговельного балансу товарами зі США на суму близько 6 мільярдів доларів.