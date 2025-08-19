Прем'єр Індії називає Путіна "другом" та зближається з Китаєм на тлі тарифів США
- Прем'єр Індії Нарендра Моді назвав Путіна "другом" і наголосив на важливості мирного врегулювання конфлікту в Україні, обговорюючи двосторонню співпрацю.
- Індія та Китай намагаються покращити відносини, що включає взаємодію в сфері постачань добрив і рідкісноземельних мінералів, на тлі зростаючих тарифів Трампа на індійський імпорт через купівлю російської нафти.
Індія та Китай зближаються попри те, що упродовж років були налаштовані вороже один проти одного. Країни налагоджують зв’язки з Росією та віддаляються від США.
"Дружба" Моді та Путіна
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав Путіна "другом", тоді як його уряд прагнув зміцнити відносини з Китаєм, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Дивіться також "Путін знає, це – катастрофа": стратег з енергетики сказав, що стане найбільшим ударом по Росії
Моді провів телефонну розмову з Путіним після саміту президента Росії з Трампом на Алясці. Під час розмови сторони обговорили питання двосторонньої співпраці та домовилися підтримувати тісний контакт, йдеться в офіційній заяві з Нью-Делі.
Дякую моєму другові, президенту Путіну, за його телефонну розмову. Індія послідовно закликає до мирного врегулювання конфлікту в Україні та підтримує всі зусилля в цьому напрямку,
– заявив Моді в дописі на X.
Лідер Індії також додав, що він з нетерпінням чекає на "продовження обміну думками" з Путіним у найближчі дні.
Що відомо про зближення Індії з Китаєм?
Разом з цим Моді та його уряд намагаються налагодити зв’язки з Китаєм. Ці коментарі пролунали безпосередньо перед зустріччю, запланованою між Моді та міністром закордонних справ Китаю Ван Ї , який вперше за три роки відвідає Індію. Обидві країни прагнуть покращення відносин.
Ван Ї додав, що Китай та Індія повинні "розглядати один одного як партнерів та можливості, а не як опонентів чи загрози". Так Китай запевнив Індію у постачаннях добрив, рідкісноземельних мінералів та тунелепрохідницьких машин.
Звернення Індії до Росії та Китаю підкреслює послаблення її відносин зі США за часів Трампа. Нью-Делі спочатку вітав нову адміністрацію, сподіваючись на швидке укладення торговельної угоди та розвиток багаторічних тісніших зв'язків зі США, її найбільшим торговельним партнером,
– пишуть у виданні.
Останніми місяцями також з'явилися ознаки налагодження відносин: Пекін послабив обмеження на експорт, Нью-Делі відновив туристичні візи для громадян Китаю, тоді як дедалі більше індійських компаній шукають партнерства з китайськими компаніями для угод.
Тарифи Трампа для Індії: головне
- На початку серпня Трамп увів додатковий тариф для Індії у розмірі 25% за купівлю російської нафти. Індія закидає критику США, пояснюючи імпорт російської нафти вимушеним кроком для забезпечення доступних цін, звинувачуючи водночас Захід у подібній торгівлі з Росією.
- Нині переговори між США та Індією зайшли в глухий кут через вимоги США щодо відкриття індійського ринку та припинення закупівель російської нафти. Якщо угода не буде досягнута протягом трьох тижнів, мита на індійський імпорт можуть зрости до 50%.
- Після цього державні НПЗ Індії призупинили закупівлі російської нафти, проте вони відновили запити до трейдерів щодо закупівлі нафти Urals через збільшення знижок. Так державна Bharat Petroleum Corp має намір продовжити використання, щоб покривати до 35% своїх потреб у переробці, якщо не буде нових санкцій.