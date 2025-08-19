Індія та Китай зближаються попри те, що упродовж років були налаштовані вороже один проти одного. Країни налагоджують зв’язки з Росією та віддаляються від США.

"Дружба" Моді та Путіна

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав Путіна "другом", тоді як його уряд прагнув зміцнити відносини з Китаєм, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також "Путін знає, це – катастрофа": стратег з енергетики сказав, що стане найбільшим ударом по Росії

Моді провів телефонну розмову з Путіним після саміту президента Росії з Трампом на Алясці. Під час розмови сторони обговорили питання двосторонньої співпраці та домовилися підтримувати тісний контакт, йдеться в офіційній заяві з Нью-Делі.

Дякую моєму другові, президенту Путіну, за його телефонну розмову. Індія послідовно закликає до мирного врегулювання конфлікту в Україні та підтримує всі зусилля в цьому напрямку,

– заявив Моді в дописі на X.

Лідер Індії також додав, що він з нетерпінням чекає на "продовження обміну думками" з Путіним у найближчі дні.

Що відомо про зближення Індії з Китаєм?

Разом з цим Моді та його уряд намагаються налагодити зв’язки з Китаєм. Ці коментарі пролунали безпосередньо перед зустріччю, запланованою між Моді та міністром закордонних справ Китаю Ван Ї , який вперше за три роки відвідає Індію. Обидві країни прагнуть покращення відносин.

Ван Ї додав, що Китай та Індія повинні "розглядати один одного як партнерів та можливості, а не як опонентів чи загрози". Так Китай запевнив Індію у постачаннях добрив, рідкісноземельних мінералів та тунелепрохідницьких машин.

Звернення Індії до Росії та Китаю підкреслює послаблення її відносин зі США за часів Трампа. Нью-Делі спочатку вітав нову адміністрацію, сподіваючись на швидке укладення торговельної угоди та розвиток багаторічних тісніших зв'язків зі США, її найбільшим торговельним партнером,

– пишуть у виданні.

Останніми місяцями також з'явилися ознаки налагодження відносин: Пекін послабив обмеження на експорт, Нью-Делі відновив туристичні візи для громадян Китаю, тоді як дедалі більше індійських компаній шукають партнерства з китайськими компаніями для угод.

Тарифи Трампа для Індії: головне