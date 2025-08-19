Индия и Китай сближаются несмотря на то, что на протяжении лет были настроены враждебно друг против друга. Страны налаживают связи с Россией и отдаляются от США.

"Дружба" Моди и Путина

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал Путина "другом", тогда как его правительство стремилось укрепить отношения с Китаем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Моди провел телефонный разговор с Путиным после саммита президента России с Трампом на Аляске. Во время разговора стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и договорились поддерживать тесный контакт, говорится в официальном заявлении из Нью-Дели.

Спасибо моему другу, президенту Путину, за его телефонный разговор. Индия последовательно призывает к мирному урегулированию конфликта в Украине и поддерживает все усилия в этом направлении,

– заявил Моди в заметке на X.

Лидер Индии также добавил, что он с нетерпением ждет "продолжения обмена мнениями" с Путиным в ближайшие дни.

Что известно о сближении Индии с Китаем?

Вместе с этим Моди и его правительство пытаются наладить связи с Китаем. Эти комментарии прозвучали непосредственно перед встречей, запланированной между Моди и министром иностранных дел Китая Ван И , который впервые за три года посетит Индию. Обе страны стремятся к улучшению отношений.

Ван И добавил, что Китай и Индия должны "рассматривать друг друга как партнеров и возможности, а не как оппонентов или угрозы". Так Китай заверил Индию в поставках удобрений, редкоземельных минералов и тоннелепроходческих машин.

Обращение Индии к России и Китаю подчеркивает ослабление ее отношений с США во времена Трампа. Нью-Дели сначала приветствовал новую администрацию, надеясь на скорое заключение торгового соглашения и развитие многолетних тесных связей с США, ее крупнейшим торговым партнером,

В последние месяцы также появились признаки налаживания отношений: Пекин ослабил ограничения на экспорт, Нью-Дели возобновил туристические визы для граждан Китая, тогда как все больше индийских компаний ищут партнерства с китайскими компаниями для сделок.

