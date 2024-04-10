Тариф на воду може зрости: чому ціна залежатиме від тарифу на світло

Водоканали України зазнають шалених збитків через низькі тарифи на водопостачання та водовідведення для населення. Борги перед енергопостачальниками ростуть, а планові роботи неможливо провести через брак фінансування. Однак поки ніхто не спішить приймати рішення щодо підвищення тарифів.

Українці можуть залишитися без води

Тариф на водопостачання в Україні не переглядали вже 3 років. Як повідомляють в Асоціації "Укрводоканалеккологія", збитки через це сягають мільярди доларів, адже водоканали не здатні забезпечувати свої функції згідно з теперішніми цінами.

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За два роки повномасштабного вторгнення галузь водопостачання та водовідведення зазнала збитків на 11 мільярдів доларів за оцінками Світового банку. Зношеність основних фондів становить 33 – 45%. А прогнози експертів на 2024 рік наголошують на тому, що

Президент Асоціації Дмитро Новицький зазначає, що зараз для всіх водоканалів є одна проблема – фінансування. Тож планові роботи, заміна обладнання, насосів, засувок чи перекладання мереж фактично неможливі.

Наразі у всіх українських водоканалів є одна спільна проблема – це критичний стан підприємств і невизначеність з джерелами фінансування та підтримки галузі,

– каже він.

Саме тому в Асоціації закликають Уряд визнати критичний стан водного сектору України та оперативно вжити заходів для проведення реформ та інвестицій.

Які прогнози експертів

Під час розмови з 24 Каналом експерт з питань ЖКП Олег Попенко розповів, що усі пропозиції щодо змін тарифів на воду вже є "на столі" Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Втім, питання щодо цього є досі дискусійним.

Олег Попенко Експерт з питань ЖКП На сьогодні заплановане підняття тарифів на воду, але поки рішення ще не прийняли. Чомусь держава вважає, що підіймати тарифи водоканалів не є нагальним.

Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко для 24 Каналу також прокоментував ситуацію. Він зауважив, що якщо в Україні вартість на світло зросте першочергово, тоді тарифи на воду буде потрібно також підіймати, адже борги водоканалів перед енергопостачальниками є чи не найсуттєвішими.

Володимир Омельченко Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Мій логічний висновок: розміри тарифів на воду залежатимуть від тарифів на світло.

У зв'язку з останніми атаками ворога на енергооб'єкти Україні, ситуація з енергетикою погіршилася, адже збитки ще більші, ніж були торік. Тому прогнозується, що влітку електроенергія для населення може зрости в ціні.

Цікаво, що з нового року в деяких водоканалах плата за обслуговування споживачів за індивідуальними договорами зросла.

Наприклад, у "Львівводоканалі" повідомили, що збільшили абонплату за водопостачання для споживачів, які мешкають у будівлі без вузлів комерційного обліку – на майже 38%, до 19,63 гривні. А для тих, в чиїх будинках є лічильники, плата зросла на 6% – до 31,15 гривні.

Щодо водовідведення, то для споживачів без вузла комерційного обліку сума виросла з 28,5 гривні до 39,26 гривні, а для споживачів із лічильником – з 43,6 гривні до 50,78 гривні.

Також, місцева влада Нововолинська ухвалила рішення про підвищення тарифів на воду на засіданні виконавчого комітету з 1 січня 2024 року. Тариф на централізоване водопостачання підняли на 77,4% – до 33,97 гривні, а на централізоване водовідведення – на 39,3%, до майже 29 гривень.

А з 1 лютого 2024 року таке рішення прийняли у "Бориспільводоканал": послугу з централізованого водопостачання – до 37,50 гривні за кубометр, послугу з централізованого водовідведення – 26,10 гривні за кубометр.

Баталії з тарифами

Нагадуємо, що влітку 2023 року Нацкомісія вже намагалася здійснити підняття тарифів на воду. Так, тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня 2023 року мали зрости в середньому на 32%. Втім, це підняття було скасовано, а вище керівництво країни назвало це рішення непрофесійним.