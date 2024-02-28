Водопостачання може подорожчати: скільки доведеться платити українцям навесні

На одному із засідань Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заявила, що гуртові ціни на водопостачання можуть зрости. Однак остаточного рішення ще не прийнято.

Ціни на воду можуть зрости

Місяць тому, 30 січня, НКРЕКП оголосила пропозицію щодо зростання гуртової вартості водопостачання. Ціни залишаться без змін у березні, а от з 1 квітня та з 1 липня можуть зрости.

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На разі не йдеться про офіційне підвищення тарифів на водопостачання, лише пропонуються рішення. Однак на ситуацію можуть вплинути збільшення витрат підприємств, в тому числі й на електроенергію.

Як можуть змінитися ціни квітні:

"Львівводоканал" – 8,11 гривні за кубометр;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 8,11 гривні за кубометр;

"Чернівціводоканал" – 9,06 гривні за кубометр;

"Дрогобичводоканал" – 12,95 гривні за кубометр.

Як ціни можуть зрости у липні:

"Львівводоканал" – 8,11 гривні за кубометр;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 8,11 гривні за кубометр;

"Чернівціводоканал" – 9,06 гривні за кубометр;

"Дрогобичводоканал" – 12,95 гривні за кубометр.

*Довідка: вказані гуртові тарифи для підприємств, які використовують воду або очищають стічні води іншим регуляторам водопровідно-каналізаційного господарства.

Що буде з цінами для споживачів

Водночас вартість для деяких споживачів за 1 кубометр без ПДВ теж може змінитися.

У липні ціни можуть бути такими:

"Львівводоканал" – 2,64 гривні;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 3,71 гривні;

"Тернопільводоканал" – 11,57 гривні;

"Дрогобичводоканал" – 3,64 гривні.

Натомість у липні:

"Львівводоканал" – 2,74 гривні;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 4,35 гривні;

"Тернопільводоканал" – 13,19 гривні;

"Дрогобичводоканал" – 4,75 гривні.

Які тарифи на воду зараз

Тарифи станом на лютий 2024 року не змінилися. Таким чином, найвищі тарифи за водопостачання та водовідведення зараз становлять:

Водоканал в Ужгороді : за водопостачання – 22,1 гривні за кубометр, а за водовідведення – 13,62 гривні за кубометр;

: за водопостачання – 22,1 гривні за кубометр, а за водовідведення – 13,62 гривні за кубометр; Дніпро-Кіровоград: водопостачання – 25,21 гривні за кубометр, водовідведення – 20,76 гривні за кубометр.

А найнижчі ціни: