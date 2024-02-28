Цены на воду могут вырасти
Месяц назад, 30 января, НКРЭКУ объявила предложение по росту оптовой стоимости водоснабжения. Цены останутся без изменений в марте, а вот с 1 апреля и с 1 июля могут вырасти.
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Как могут измениться цены в апреле:
- "Львовводоканал" – 8,11 гривны за кубометр;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 8,11 гривны за кубометр;
- "Черновцыводоканал" – 9,06 гривны за кубометр;
- "Дрогобычводоканал" – 12,95 гривны за кубометр.
Как цены могут вырасти в июле:
- "Львовводоканал" – 8,11 гривны за кубометр;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 8,11 гривны за кубометр;
- "Черновцыводоканал" – 9,06 гривны за кубометр;
- "Дрогобычводоканал" – 12,95 гривны за кубометр.
*Справка: указаны оптовые тарифы для предприятий, которые используют воду или очищают сточные воды другим регуляторам водопроводно-канализационного хозяйства.
Что будет с ценами для потребителей
В то же время стоимость для некоторых потребителей за 1 кубометр без НДС тоже может измениться.
В июле цены могут быть такими:
- "Львовводоканал" – 2,64 гривны;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 3,71 гривны;
- "Тернопольводоканал" – 11,57 гривны;
- "Дрогобычводоканал" – 3,64 гривны.
Зато в июле:
- "Львовводоканал" – 2,74 гривны;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 4,35 гривны;
- "Тернопольводоканал" – 13,19 гривны;
- "Дрогобычводоканал" – 4,75 гривны.
Какие тарифы на воду сейчас
Тарифы по состоянию на февраль 2024 года не изменились. Таким образом, самые высокие тарифы за водоснабжение и водоотведение сейчас составляют:
- Водоканал в Ужгороде: за водоснабжение – 22,1 гривны за кубометр, а за водоотведение – 13,62 гривны за кубометр;
- Днепр-Кировоград: водоснабжение – 25,21 гривны за кубометр, водоотведение – 20,76 гривны за кубометр.
А самые низкие цены:
- у Харьковводоканал (водоотведение – 8,48 гривны за кубометр, водоснабжение – 16,06 гривны за кубометр),
- Винницаводоканал (водоотведение – 8,23 гривны за кубометр, водоснабжение – 13,12 гривны за кубометр).