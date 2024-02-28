Цены на воду могут вырасти

Месяц назад, 30 января, НКРЭКУ объявила предложение по росту оптовой стоимости водоснабжения. Цены останутся без изменений в марте, а вот с 1 апреля и с 1 июля могут вырасти.

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Важно! На данный момент речь не идет об официальном повышении тарифов на водоснабжение, только предлагаются решения. Однако на ситуацию могут повлиять увеличение расходов предприятий, в том числе и на электроэнергию.

Как могут измениться цены в апреле:

"Львовводоканал" – 8,11 гривны за кубометр;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 8,11 гривны за кубометр;

"Черновцыводоканал" – 9,06 гривны за кубометр;

"Дрогобычводоканал" – 12,95 гривны за кубометр.

Как цены могут вырасти в июле:

"Львовводоканал" – 8,11 гривны за кубометр;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 8,11 гривны за кубометр;

"Черновцыводоканал" – 9,06 гривны за кубометр;

"Дрогобычводоканал" – 12,95 гривны за кубометр.

*Справка: указаны оптовые тарифы для предприятий, которые используют воду или очищают сточные воды другим регуляторам водопроводно-канализационного хозяйства.

Что будет с ценами для потребителей

В то же время стоимость для некоторых потребителей за 1 кубометр без НДС тоже может измениться.

В июле цены могут быть такими:

"Львовводоканал" – 2,64 гривны;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 3,71 гривны;

"Тернопольводоканал" – 11,57 гривны;

"Дрогобычводоканал" – 3,64 гривны.

Зато в июле:

"Львовводоканал" – 2,74 гривны;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 4,35 гривны;

"Тернопольводоканал" – 13,19 гривны;

"Дрогобычводоканал" – 4,75 гривны.

Какие тарифы на воду сейчас

Тарифы по состоянию на февраль 2024 года не изменились. Таким образом, самые высокие тарифы за водоснабжение и водоотведение сейчас составляют:

Водоканал в Ужгороде : за водоснабжение – 22,1 гривны за кубометр, а за водоотведение – 13,62 гривны за кубометр;

: за водоснабжение – 22,1 гривны за кубометр, а за водоотведение – 13,62 гривны за кубометр; Днепр-Кировоград: водоснабжение – 25,21 гривны за кубометр, водоотведение – 20,76 гривны за кубометр.

А самые низкие цены: