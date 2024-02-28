Ціни на воду можуть зрости
Місяць тому, 30 січня, НКРЕКП оголосила пропозицію щодо зростання гуртової вартості водопостачання. Ціни залишаться без змін у березні, а от з 1 квітня та з 1 липня можуть зрости.
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Як можуть змінитися ціни квітні:
- "Львівводоканал" – 8,11 гривні за кубометр;
- "Івано-Франківськводоекотехпром" – 8,11 гривні за кубометр;
- "Чернівціводоканал" – 9,06 гривні за кубометр;
- "Дрогобичводоканал" – 12,95 гривні за кубометр.
Як ціни можуть зрости у липні:
- "Львівводоканал" – 8,11 гривні за кубометр;
- "Івано-Франківськводоекотехпром" – 8,11 гривні за кубометр;
- "Чернівціводоканал" – 9,06 гривні за кубометр;
- "Дрогобичводоканал" – 12,95 гривні за кубометр.
*Довідка: вказані гуртові тарифи для підприємств, які використовують воду або очищають стічні води іншим регуляторам водопровідно-каналізаційного господарства.
Що буде з цінами для споживачів
Водночас вартість для деяких споживачів за 1 кубометр без ПДВ теж може змінитися.
У липні ціни можуть бути такими:
- "Львівводоканал" – 2,64 гривні;
- "Івано-Франківськводоекотехпром" – 3,71 гривні;
- "Тернопільводоканал" – 11,57 гривні;
- "Дрогобичводоканал" – 3,64 гривні.
Натомість у липні:
- "Львівводоканал" – 2,74 гривні;
- "Івано-Франківськводоекотехпром" – 4,35 гривні;
- "Тернопільводоканал" – 13,19 гривні;
- "Дрогобичводоканал" – 4,75 гривні.
Які тарифи на воду зараз
Тарифи станом на лютий 2024 року не змінилися. Таким чином, найвищі тарифи за водопостачання та водовідведення зараз становлять:
- Водоканал в Ужгороді: за водопостачання – 22,1 гривні за кубометр, а за водовідведення – 13,62 гривні за кубометр;
- Дніпро-Кіровоград: водопостачання – 25,21 гривні за кубометр, водовідведення – 20,76 гривні за кубометр.
А найнижчі ціни:
- у Харківводоканал (водовідведення – 8,48 гривні за кубометр, водопостачання – 16,06 гривні за кубометр),
- Вінницяводоканал (водовідведення – 8,23 гривні за кубометр, водопостачання – 13,12 гривні за кубометр).