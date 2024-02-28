Ціни на воду можуть зрости

Місяць тому, 30 січня, НКРЕКП оголосила пропозицію щодо зростання гуртової вартості водопостачання. Ціни залишаться без змін у березні, а от з 1 квітня та з 1 липня можуть зрости.

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Важливо! На разі не йдеться про офіційне підвищення тарифів на водопостачання, лише пропонуються рішення. Однак на ситуацію можуть вплинути збільшення витрат підприємств, в тому числі й на електроенергію.

Як можуть змінитися ціни квітні:

"Львівводоканал" – 8,11 гривні за кубометр;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 8,11 гривні за кубометр;

"Чернівціводоканал" – 9,06 гривні за кубометр;

"Дрогобичводоканал" – 12,95 гривні за кубометр.

Як ціни можуть зрости у липні:

"Львівводоканал" – 8,11 гривні за кубометр;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 8,11 гривні за кубометр;

"Чернівціводоканал" – 9,06 гривні за кубометр;

"Дрогобичводоканал" – 12,95 гривні за кубометр.

*Довідка: вказані гуртові тарифи для підприємств, які використовують воду або очищають стічні води іншим регуляторам водопровідно-каналізаційного господарства.

Що буде з цінами для споживачів

Водночас вартість для деяких споживачів за 1 кубометр без ПДВ теж може змінитися.

У липні ціни можуть бути такими:

"Львівводоканал" – 2,64 гривні;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 3,71 гривні;

"Тернопільводоканал" – 11,57 гривні;

"Дрогобичводоканал" – 3,64 гривні.

Натомість у липні:

"Львівводоканал" – 2,74 гривні;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 4,35 гривні;

"Тернопільводоканал" – 13,19 гривні;

"Дрогобичводоканал" – 4,75 гривні.

Які тарифи на воду зараз

Тарифи станом на лютий 2024 року не змінилися. Таким чином, найвищі тарифи за водопостачання та водовідведення зараз становлять:

Водоканал в Ужгороді : за водопостачання – 22,1 гривні за кубометр, а за водовідведення – 13,62 гривні за кубометр;

: за водопостачання – 22,1 гривні за кубометр, а за водовідведення – 13,62 гривні за кубометр; Дніпро-Кіровоград: водопостачання – 25,21 гривні за кубометр, водовідведення – 20,76 гривні за кубометр.

А найнижчі ціни: