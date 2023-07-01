Нові тарифи з 1 липня: в Україні підвищили ціни на воду

Наприкінці червня НКРЕКП підвищила тарифи на водопостачання та водовідведення для споживачів. Відтак нові ціни встановлюються з 1 липня для 34 компаній,

Для яких підприємств підвищили тарифи

Національна комісія затвердила нові тарифи на воду для 34 компаній, зокрема й для Київводоканалу та інших водоканалів обласних центрів. Підвищення пояснюють зростанням цін на електроенергію, що й зумовило перегляд тарифів.

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Таким чином середньозважене зростання тарифів на холодну воду та водовідведення становить 32%. Водночас за словами Артема Чумака, директора департаменту НКРЕКП, деякі водоканали відчують зростання дещо вище середнього. Їм підвищуватимуть тарифи у два етапи:

на період з 1 липня по 31 серпня 2023 року;

з 1 вересня 2023 року.

Як зміниться платіжка

Відповідно, для 12 підприємств відбудеться підвищення у два етапи. Це

Для середньостатистичної сім'ї сума у платіжках за воду зросте приблизно на 60 гривень.

Це не надто висока цифра, але так ми забезпечимо належну роботу водоканалів і наявність води у крані належної якості,

– каже член НКРЕКП Руслан Кайдаш.

У Київводоканалі оприлюднили нові тарифи. На централізоване водопостачання – до 22,88 гривні за кубометр (з ПДВ), на централізоване водовідведення – до 18,25 гривні за кубометр (з ПДВ). Без ПДВ ціни становлять 19,07 та 15,21 гривні відповідно.

Львівводоканал: водопостачання – 16,39 гривні за кубометр (без ПДВ), водовідведення — 8,51 гривні (без ПДВ).

Дніпроводоканал: водопостачання – 20,02 гривні (без ПДВ), водовідведення – 13,87 гривні (без ПДВ).

що ті споживачі, які отримують субсидію, таке підвищення майже не відчують.

Водночас для тих підприємств, яким підвищуватимуть у два етапи, ціни будуть вищими. Переглянути їх ви можете за посиланням.