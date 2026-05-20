За однакову воду українці платять у рази більше: що приховують у собі комунальні тарифи

Вартість водопостачання в Україні може суттєво відрізнятися залежно від міста проживання. У водоканалі пояснили, чому українці отримують різні платіжки навіть за схожі обсяги споживання.

Чому тарифи на воду в Україні відрізняються у рази?

Різниця у платіжках за воду між українськими містами часто викликає нерозуміння у споживачів. Для одних родин водопостачання обходиться у кілька сотень гривень на місяць, тоді як в інших регіонах суми можуть бути у два-три рази вищими навіть за схожого споживання.

У Тернопільводоканалі пояснюють, що проблема полягає у тому, що в Україні фактично не існує однакової води з точки зору собівартості. Кожне підприємство працює в абсолютно різних технічних та географічних умовах, а отже має різні витрати на видобуток, очищення та доставку води.

Чому джерело води напряму впливає на тариф?

Одна з головних причин різниці у вартості це спосіб отримання води. У водоканалі уточнили, що підприємство працює із підземними свердловинами. Це означає постійні витрати на електроенергію для підняття води з глибини 30-50 метрів та її транспортування до міста.

Довідково: Фактично чим глибше залягає вода та чим далі її потрібно подавати споживачам, тим дорожчим стає тариф. Водночас водоканали, які використовують поверхневі джерела річки або водосховища, витрачають менше електроенергії на видобуток, але мають іншу проблему – складніше очищення води.

Саме тому вони змушені закуповувати:

більше реагентів;

систем очищення;

обладнання для знезараження.

Іншими словами, в одному місті дорожчає електрика для насосів, а в іншому ж – очищення води, пояснили у Київводоканалі.

Чому електроенергія стала ключовим фактором тарифів?

Після різкого зростання вартості електроенергії водоканали опинилися серед найбільш вразливих комунальних підприємств. Річ у тім, що вода в Україні це фактично енергоємна послуга. Насоси працюють:

під час видобутку;

транспортування;

підтримки тиску;

роботи каналізації;

очищення стоків.

Через це навіть незначне підвищення вартості електроенергії автоматично збільшує собівартість водопостачання. Відтак урядове рішення залишити тариф на електроенергію для населення без змін не означає автоматичного замороження витрат самих водоканалів.

Чому маленькі міста часто платять більше, ніж великі?

Парадоксально, але у невеликих містах вода нерідко коштує дорожче, ніж у великих обласних центрах. Причина ж полягає масштабі системи. Великі водоканали мають більше споживачів, а отже більші обсяги подачі води та ширшу базу для розподілу витрат.

Натомість у невеликих громадах ті самі витрати на ремонт мереж, електроенергію та обладнання розкидаються на значно меншу кількість людей. Фактично чим менше споживачів, то тим дорожчою може бути кожна кубічна тонна води.

Чому проблема не лише у тарифах, а й у старих мережах?

Ще одна системна проблема комунальних послуг – це значна зношеність інфраструктури. У багатьох регіонах втрати води у мережах залишаються дуже високими через старі труби та аварійні системи. Частина води буквально втрачається ще до того, як доходить до споживача.

У результаті водоканали змушені закладати ці втрати у тариф. Саме тому українці фактично оплачують не лише саму воду, а й:

ремонт мереж;

аварійні роботи;

втрати у трубах;

модернізацію систем;

витрати на електроенергію та очищення.

Зверніть увагу! Тому експерти наголошують, що встановити однаковий тариф на воду для всієї країни практично неможливо зараз.

Саме через це різниця у платіжках між регіонами в Україні, на жаль, не тимчасове явище, а наслідок самої структури української комунальної системи. І поки мережі залишаються енергоємними та зношеними, а витрати водоканалів сильно відрізняються між містами, українці й надалі отримуватимуть дуже різні рахунки навіть за схожі обсяги споживання води.

Які актуальні тарифи на воду в Україні?