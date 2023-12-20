Готуйтесь до нових цін: що буде з тарифами на воду у 2024 році

Тарифи на воду в Україні хотіли підвищити ще влітку 2023 року. Втім вище керівництво країни заборонило змінювати ціни. У 2024 році тарифи знову можуть зрости, ба більше статись це може навіть наприкінці грудня.

Тарифи на воду 2024

Давно побутує думка, що комунальні тарифи в Україні на доволі низькому рівні. Відтак реальність вартість – набагато вища. Втім через війну усі тарифи фактично "заморожені".

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У коментарі 24 Каналу Христина Ненно розповіла, що тарифи на воду мають піднятися. Рішення НКРЕКП має прийняти наприкінці грудня. Нагадуємо, комісія вже прийняла рішення щодо зростання вартості електричної енергії для бізнесу, відповідно це потягне за собою здорожчання всього.

Христина Ненно Експертка у сфері житлово-комунальних послуг Зазвичай, на кінець грудня приймають рішення щодо тарифів. Чисто теоретично, якщо підвищуватимуть тариф на воду, то здорожчання буде від 30% до 50%. Це якщо ми говоримо про всю територію України.

Пані Христина додала, що нещодавно голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус виступив із заявою про те, що 92 водоканали, більше, ніж 50 житлово-експлуатаційних контор та 27 підприємств теплокомуненерго та теплоцентралей перестали повністю або частково сплачувати за електроенергію під час війни. Тобто вони випали на балансуючий ринок.

Це була свідома заява для підготовки та інформування населення, що теперішні тарифи економічно необґрунтовані, тому їх підвищуватимуть. Крім того, не забуваймо, що згідно з меморандумом з Міжнародно валютним фондом ціни на газ і енергію мають бути ринковими,

– зауважує Ненно.

Підвищення буде поступовим

Експерта з житлово-комунальних послуг вважає, що тариф на воду не одразу підвищуватимуть максимально. Це відбуватиметься поетапно.

Наприклад, поступове підвищення на 10 – 15%, але поетапно,

– каже Христина Ненно.

Водночас щодо реальних тарифів на воду, які повинні бути в Україні, поки важко сказати. Йдеться про те, що потрібно робити певні розрахунки: врахувати стан кожного водоканалу та стан мереж, крім того, треба знати довжину труб.

На балансі одного водоканалу можуть бути труби, які постачають воду населенню в радіусі 5 кілометрів, а можуть бути в радіусі 10 кілометрів. Відповідно, обслуговування й утримування цих труб, це зовсім різна математика з точки зору експлуатації, обслуговування, ремонтних робіт, зони відповідальності й так далі,

– пояснила експертка.

Хотіли, але не підвищили

Нагадуємо, що від початку повномасштабного вторгнення діє мораторій на підвищення цін на газ та тепло. Тому підвищувати тарифи, принаймні до закінчення опалювального сезону, а це до квітня 2024 року, не будуть.

Водночас щодо тарифів на водопостачання та водовідведення жодних виключень не ухвалено, але змінювати вартість попри все не дозволяють.

Ще влітку Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планувала підвищити тарифи на воду. Йшлося про підвищення на 32% для деяких водоканалів.

Вартість вище середнього мала бути для Житомирводоканал, Вінницяоблводоканал, Новомосковськ водоканал, Дніпро-Західний Донбас, Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства, Тернопільводоканал, Черкасиводоканал, Чернігівводоканал, Броваритепловодоенергія, Дніпро-Кіровоград, Дрогобичводоканал. Також зміни будуть внесені в Укрзалізниці.

Втім влада критично відреагувала на таке рішення та заборонила проводити будь-які зміни.

Із заяв голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського відомо, що Верховний Головнокомандувач висловився проти рішення.

Костянтин Ущаповський Голова НКРЕКП Це є достатньою підставою для скасування ухваленого комісією рішення. При цьому прем'єр-міністр України наголосив на необхідності проведення додаткових консультацій щодо такого рішення.

Які тарифи на воду зараз

Найвищі тарифи за водопостачання та водовідведення в Україні станом на 2023 рік:

Водоканал в Ужгороді : за водопостачання – 22,1 гривні за кубометр, а за водовідведення – 13,62 гривні за кубометр;

: за водопостачання – 22,1 гривні за кубометр, а за водовідведення – 13,62 гривні за кубометр; Дніпро-Кіровоград: водопостачання – 25,21 гривні за кубометр, водовідведення – 20,76 гривні за кубометр.

Найнижчі ціни у Харківводоканал (водовідведення – 8,48 гривні за кубометр, водопостачання – 16,06 гривні за кубометр) та Вінницяводоканал (водовідведення – 8,23 гривні за кубометр, водопостачання – 13,12 гривні за кубометр).