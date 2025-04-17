Як тарифні війни вплинуть на економіку України: НБУ дав оцінку

Національний банк України повідомив, що торгівельні суперечки на глобальному рівні наразі не мають прямого впливу на економіку країни. Водночас у НБУ застерігають, що у довгостроковій перспективі ці процеси можуть уповільнити економічне зростання та стримувати відновлення.

Наслідки торгівельних війн для України

Зокрема, торгівельні війни можуть знизити попит на деякі українські товари, однак аграрна продукція залишатиметься конкурентною, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Разом із тим, у НБУ вказують і на можливі вигоди для України – зокрема, через переорієнтацію глобальних ланцюгів постачання на нові ринки.

Можливе зниження цін на енергоресурси на тлі охолодження світової економіки, збільшення попиту на українські метали й оборонні технології в умовах зростання напруженості між країнами, а також активніше використання транспортного та інвестиційного потенціалу України з огляду на можливу перебудову логістичних і виробничих ланцюгів,

– кажуть у Нацбанку.

Додатковою перевагою може стати гнучкість українського бізнесу, здатного швидко адаптуватися й переорієнтувати експорт на нові ринки.