ТЕС "Північного потоку" хочуть передати Україні: "друзі Путіна" у Бундестазі обурилися

Німецька енергетична компанія Sefe хоче передати Україні ТЕС, що забезпечувала раніше роботу газопроводу "Північний потік". Та в Бундестазі розгорілися бурхливі дискусії щодо цієї можливості.

Хто проти передачі ТЕС Україні?

Під час дебатів у парламенті ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини"(АдН) виступила категорично проти цієї ініціативи, пише DW.

Річ у тім, що АдН давно критикує військову допомогу Україні, виступає проти антиросійських санкцій і закликала відновити співпрацю з Москвою.

Тому тепер партія вимагає, аби теплоелектростанцію в Любміні залишили у Німеччині, а не віддавали Україні. Адже вона розташована у місці, де газогін "Північний потік" досягає берега країни.

У АдН вважають, що після завершення війни в Україні Європа може налагодити стосунки з Росією і знову імпортувати газ через цей трубопровід. Відтак, віддавати ТЕС, яка забезпечувала його роботу, не можна.

Що говорять інші депутати?

Втім, інші партії не підтримали позицію "Альтернативи для Німеччини".

Наприклад, депутати партії канцлера Фрідріха Мерца – Християнсько-демократичного союзу (ХДС) – назвали обурення АдН звичайним "передвиборчим галасом". Адже у вересні в землі Мекленбург – Передня Померанія відбудуться вибори до тамтешнього ландтагу.

Пропозицію ультраправих залишити ТЕС також відхилили депутати:

партії "Зелених";

Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН);

та Лівої партії.

Їхніх голосів вистачило, щоб передати пропозицію щодо ТЕС до Комітету з питань економіки та енергетики. Там відбудеться подальше обговорення ініціативи. Також можуть долучити представників Бюджетного комітету та Комітету закордонних справ.

Чому ТЕС хочуть передати Україні?

Раніше теплоелектростанція в Любміні мала важливе значення для забезпечення Німеччини російським газом. Її побудували спеціально під газопровід "Північний потік – 1".

Ним газ з Росії надходив до країни, а ТЕС створювала технологічне тепло під час транспортування палива в німецьку систему.

Однак після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина відмовилася від російського газу. Відтак, електростанцію більше не використовували, тому вивели з експлуатації.

Компанія Sefe пояснила, що без постачання газу ТЕС стала нерентабельно. Її повністю зупинили у 2023 році й хотіли продати, але так і не змогли знайти покупця.

Тепер компанія вирішила передати електростанцію Україні в рамках гуманітарної допомоги. У Sefe говорять, що це економічно доцільно, а до того допоможе підтримати українську енергетику.

Чому Німеччина не використовує "Північний потік"?

На дні Балтійського моря між Росією та Німеччиною прокладена система газопроводів "Північні потоки". До неї входять два окремі маршрути – "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Фактично робота цих газогонів зупинилася після початку повномасштабної війни Росії проти України. Постачання через "Північний потік-1" припинили на тлі санкцій та скорочення імпорту російського газу до Європи. Водночас "Північний потік-2" так і не запрацював, адже Німеччина заморозила процес його сертифікації.

Крім того, у вересні 2022 року частину трубопроводів пошкодили вибухи у Балтійському морі, після чого тема їхнього можливого відновлення періодично знову з’являється у політичних дискусіях.

Нещодавно глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, нібито США хочуть дешево викупити частини обох газопроводів у Європи, щоб згодом відновити їхню роботу та диктувати власні ціни на газ.