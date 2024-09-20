Україна отримає ТЕЦ: як ЄС передаватиме електростанцію

Урсула фон дер Ляєн заявила, що ТЕЦ у Литві поступово передають для України. Про це вона повідомила на пресконференції із Зеленським.

ТЕЦ Литви передадуть Україні

Урсула фон дер Ляєн розповіла про процес передачі литовської ТЕЦ для України.

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Зараз розбирається ціла ТЕЦ у Литві та по частинах передається Україні,

– президентка ЄК Урсула фон дер Ляйєн.

Нагадаємо! Комісія Європейського Союзу з питань надасть Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро в рамках зобов'язань G7.

Ще 160 мільйонів євро від ЄС

На нещодавній прес-конференції в Брюсселі президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що 100 мільйонів євро з раніше згаданого фінансування будуть отримані з доходів від заморожених російських активів, повідомляє 24 канал.

Ці кошти направлять на ремонт та підтримку відновлювальних джерел енергії.

Важливим кроком для подолання гуманітарної кризи, що триває, є додаткове виділення 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу, зокрема, на створення притулків та пунктів обігріву.