ТЭЦ Литвы передадут Украине

Урсула фон дер Ляйен рассказала о процессе передачи литовской ТЭЦ для Украины.

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Сейчас разбирается целая ТЭЦ в Литве и по частям передается Украине,

– президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Напомним! Комиссия Европейского Союза по вопросам предоставит Украине кредит в размере до 35 миллиардов евро в рамках обязательств G7.

Еще 160 миллионов евро от ЕС

На недавней пресс-конференции в Брюсселе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что 100 миллионов евро из ранее упомянутого финансирования будут получены из доходов от замороженных российских активов, сообщает 24 канал.

Эти средства направят на ремонт и поддержку возобновляемых источников энергии.

Важным шагом для преодоления продолжающегося гуманитарного кризиса является дополнительное выделение 60 миллионов евро на гуманитарную помощь, в частности, на создание приютов и пунктов обогрева.