Понад 60%: тіньовий флот перевезення російської нафти набирає обертів

Кількість танкерів, які мають західне страхування, що заходили в Росію, впала до найнижчого рівня від початку дій санкцій. Так сталося, бо два страхових клуби вилучили 18 кораблів із "тіньового" флоту анонімних старих кораблів

Тіньовий флот Росії

За інформацією Lloyd's List Intelligence і Vortexa, із понад 300 танкерів, за завантаженням яких у російських портах стежили минулого місяця, лише 39% мали покриття P&I з Міжнародною групою з 12 клубів.

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Морське страхування в International Group використовують як проміжний показник дотримання танкерами встановлених цін G7 на експорт російської нафти.

Їх запровадили ще 14 місяців тому, аби обмежити доходи Кремля та запобігти ціновим шокам.

Страхування близько 61% танкерів, які у лютому заходили в Росію, було невідомим. До того ж кількість танкерів, які відповідають вимогам цоколю, постійно зменшувалася протягом останніх п’яти місяців.

Так сталося через обмежувальні заходи США, ЄС та Великої Британії, які покликані забрати у Росії можливість обходити санкції.

Зверніть увагу! З листопада минулого року понад 100 танкерів, що заходили в Росію, були охоплені зареєстрованими судновласниками, операторами і менеджерами суден.