Попри обіцянки: Британія дозволяє "тіньовим" танкерам Путіна обходити санкції
- Велика Британія обіцяла посилити боротьбу з російським "тіньовим флотом", але танкери продовжують безперешкодно рухатися Ла-Маншем.
- Щонайменше вісім танкерів під санкціями за незаконний експорт російської нафти зараз рухаються через протоку.
Велика Британія обіцяла посилити боротьбу із "тіньовим флотом" Росії і навіть використати прибутки від продажу підсанкційної нафти на користь України. Однак "тіньові" танкери продовжують безперешкодно рухатися Ла-Маншем.
Як Росія продовжує обходити санкції?
Щонайменше вісім танкерів, які перебувають під санкціями за незаконний експорт російської нафти, зараз рухаються через протоку, передає 24 Канал з посиланням на ВВС.
Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія створила "тіньовий флот" із сотень застарілих танкерів, які мають приховану структуру власності і допомагають їй уникати санкцій на експорт нафти.
Уряд Великої Британії пообіцяв застосувати нові "рішучі заходи" проти таких суден, а боротьбу із "тіньовим флотом" Москви назвав пріоритетом.
Посадовці вже отримали юридичні роз’яснення, які дозволяють затримувати ці танкери та конфісковувати,
– пише видання.
Проте, попри наявність повноважень, вони досі так і не використовуються.
Вранці у п'ятницю, 30 січня, сервіс відстеження суден MarineTraffic зафіксував танкери "тіньового флоту" біля Великої Британії:
- вісім підсанкційних суден проходять через протоку Ла-Манш;
- ще чотири танкери прямують в бік протоки з боку Північного моря.
Зауважте! Один із цих танкерів, 21-річний Kusto, вже не вперше безперешкодно проходить цим маршрутом протягом останнього року.
Що обіцяла Велика Британія?
Нещодавно стало відомо, що у Лондоні розглядають можливість конфіскації нафти із "тіньового флоту" Росії, пише The Times.
- Уряд планував залучити спецназ до штурму "тіньових" танкерів Москви;
- За задумом, елітні підрозділи британських військових мали б висаджуватися на кораблі з гелікоптерів та захоплювати їхні екіпажі.
Ба більше, кошти від продажу нафти із захоплених танкерів планували спрямувати на підтримку України.
Це мало б подвійний ефект для російської воєнної машини — ми не лише позбавляли б її незаконних доходів від війни, а й знаходили б спосіб допомогти фінансувати український опір,
– цитує видання джерела в уряді.
Варто знати! За даними видання, Лондон нібито вже знайшов правові підстави для таких операцій спецназу.
Як діють санкції проти "тіньового флоту"?
ЄС значно посилив санкційний тиск на морські перевезення Росії. До оновленого списку обмежень уже внесли майже 600 танкерів, які вважають частиною так званого російського "тіньового флоту".
За оцінкою президента Володимира Зеленського, санкції проти суден, що залучені до експорту російської нафти, вже дали результат – зупинили щонайменше 20% цих танкерів.
Втім, попри обмеження, у грудні 2025 року Росія все ще транспортувала близько 5 мільйонів барелів нафти на добу. Це становить приблизно 11% від загального обсягу світових морських нафтових перевезень. Як зазначає The Economist, майже кожен п’ятий танкер у міжнародній торгівлі так чи інакше пов’язаний із схемами обходу санкцій.