Попри обіцянки: Британія дозволяє "тіньовим" танкерам Путіна обходити санкції

Велика Британія обіцяла посилити боротьбу із "тіньовим флотом" Росії і навіть використати прибутки від продажу підсанкційної нафти на користь України. Однак "тіньові" танкери продовжують безперешкодно рухатися Ла-Маншем.

Як Росія продовжує обходити санкції?

Щонайменше вісім танкерів, які перебувають під санкціями за незаконний експорт російської нафти, зараз рухаються через протоку, передає 24 Канал з посиланням на ВВС.

Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія створила "тіньовий флот" із сотень застарілих танкерів, які мають приховану структуру власності і допомагають їй уникати санкцій на експорт нафти.

Уряд Великої Британії пообіцяв застосувати нові "рішучі заходи" проти таких суден, а боротьбу із "тіньовим флотом" Москви назвав пріоритетом.

Посадовці вже отримали юридичні роз’яснення, які дозволяють затримувати ці танкери та конфісковувати,

Проте, попри наявність повноважень, вони досі так і не використовуються.

Вранці у п'ятницю, 30 січня, сервіс відстеження суден MarineTraffic зафіксував танкери "тіньового флоту" біля Великої Британії:

вісім підсанкційних суден проходять через протоку Ла-Манш;

ще чотири танкери прямують в бік протоки з боку Північного моря.

Зауважте! Один із цих танкерів, 21-річний Kusto, вже не вперше безперешкодно проходить цим маршрутом протягом останнього року.

Що обіцяла Велика Британія?

Нещодавно стало відомо, що у Лондоні розглядають можливість конфіскації нафти із "тіньового флоту" Росії, пише The Times.

Уряд планував залучити спецназ до штурму "тіньових" танкерів Москви;

За задумом, елітні підрозділи британських військових мали б висаджуватися на кораблі з гелікоптерів та захоплювати їхні екіпажі.

Ба більше, кошти від продажу нафти із захоплених танкерів планували спрямувати на підтримку України.

Це мало б подвійний ефект для російської воєнної машини — ми не лише позбавляли б її незаконних доходів від війни, а й знаходили б спосіб допомогти фінансувати український опір,

– цитує видання джерела в уряді.

Варто знати! За даними видання, Лондон нібито вже знайшов правові підстави для таких операцій спецназу.

Як діють санкції проти "тіньового флоту"?