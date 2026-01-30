Укр Рус
30 січня, 17:27
Попри обіцянки: Британія дозволяє "тіньовим" танкерам Путіна обходити санкції

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Велика Британія обіцяла посилити боротьбу з російським "тіньовим флотом", але танкери продовжують безперешкодно рухатися Ла-Маншем.
  • Щонайменше вісім танкерів під санкціями за незаконний експорт російської нафти зараз рухаються через протоку.

Велика Британія обіцяла посилити боротьбу із "тіньовим флотом" Росії і навіть використати прибутки від продажу підсанкційної нафти на користь України. Однак "тіньові" танкери продовжують безперешкодно рухатися Ла-Маншем.

Як Росія продовжує обходити санкції?

Щонайменше вісім танкерів, які перебувають під санкціями за незаконний експорт російської нафти, зараз рухаються через протоку, передає 24 Канал з посиланням на ВВС

Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія створила "тіньовий флот" із сотень застарілих танкерів, які мають приховану структуру власності і допомагають їй уникати санкцій на експорт нафти.

Уряд Великої Британії пообіцяв застосувати нові "рішучі заходи" проти таких суден, а боротьбу із "тіньовим флотом" Москви назвав пріоритетом. 

Посадовці вже отримали юридичні роз’яснення, які дозволяють затримувати ці танкери та конфісковувати, 
– пише видання. 

Проте, попри наявність повноважень, вони досі так і не використовуються. 

Вранці у п'ятницю, 30 січня, сервіс відстеження суден MarineTraffic зафіксував танкери  "тіньового флоту" біля Великої Британії: 

  • вісім підсанкційних суден проходять через протоку Ла-Манш;
  • ще чотири танкери прямують в бік протоки з боку Північного моря.

Зауважте! Один із цих танкерів, 21-річний Kusto, вже не вперше безперешкодно проходить цим маршрутом протягом останнього року. 

Що обіцяла Велика Британія? 

Нещодавно стало відомо, що у Лондоні розглядають можливість конфіскації нафти із "тіньового флоту" Росії, пише The Times.

  • Уряд планував залучити спецназ до штурму "тіньових" танкерів Москви;
  • За задумом, елітні підрозділи британських військових мали б висаджуватися на кораблі з гелікоптерів та захоплювати їхні екіпажі.

Ба більше, кошти від продажу нафти із захоплених танкерів планували спрямувати на підтримку України.

Це мало б подвійний ефект для російської воєнної машини — ми не лише позбавляли б її незаконних доходів від війни, а й знаходили б спосіб допомогти фінансувати український опір, 
– цитує видання джерела в уряді.

Варто знати! За даними видання, Лондон нібито вже знайшов правові підстави для таких операцій спецназу. 

Як діють санкції проти "тіньового флоту"?

  • ЄС значно посилив санкційний тиск на морські перевезення Росії. До оновленого списку обмежень уже внесли майже 600 танкерів, які вважають частиною так званого російського "тіньового флоту".

  • За оцінкою президента Володимира Зеленського, санкції проти суден, що залучені до експорту російської нафти, вже дали результат – зупинили щонайменше 20% цих танкерів.

  • Втім, попри обмеження, у грудні 2025 року Росія все ще транспортувала близько 5 мільйонів барелів нафти на добу. Це становить приблизно 11% від загального обсягу світових морських нафтових перевезень. Як зазначає The Economist, майже кожен п’ятий танкер у міжнародній торгівлі так чи інакше пов’язаний із схемами обходу санкцій.